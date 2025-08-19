¿Ninel Conde tiene claro quién podría ganar La Casa de los Famosos México 2025? Revela a sus favoritos, pero ninguno está en Cuarto Día.

A dos días de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde -de 48 años de edad- se sinceró sobre su paso por el reality y su relación con algunos de los habitantes.

Estos son los tres favoritos de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 y ninguno está en Cuarto Día

El domingo 17 de agosto, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

Este martes 19 de agosto, Ninel Conde estuvo en el programa Hoy donde habló sobre su paso por el reality y lo que ha podido ver sobre su participación.

Durante su conversación, Ninel Conde confesó quiénes son sus favoritos de La Casa de los Famosos México 2025, pero sorprendió porque ninguno está en Cuarto Día.

Aunque ella pertenecía al Cuarto Día, Ninel Conde cree que los ganadores están en el otro equipo y tiene perfectamente claro quién se llevará La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito, 25 años de edad Aaron Mercury, 24 años de edad Aldo Tamez de Nigris, 26 años de edad

Ninel Conde se encuentra convencida que será El Abelito, quien se quedará con el primer lugar.

Sin embargo, Ninel Conde también tiene claro que su favorito para obtener el segundo lugar es Aaron Mercury.

Mientras que para ella el tercer lugar se lo llevaría Aldo Tamez de Nigris.

Cabe señalar que los tres favoritos de Ninel Conde también lo son de otras personas, por lo que muchos creen que la actriz podría acertar en su predicción.

Con los favoritos de Ninel Conde, algunas personas han señalado que la actriz ya se dio cuenta que el Cuarto Día no es el favorito en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde confiesa que pidió la sacaran de La Casa de los Famosos México 2025 tras su enfrentamiento con Alexis Ayala

Ninel Conde confesó que cuando pasó su pelea con Alexis Ayala pidió que la sacarán de La Casa de los Famosos México 2025.

Pero la psicóloga habló con ella y la pudo controlar porque le dio un ataque de ansiedad muy fuerte.

Pese a que ninguno de sus favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2025 esta en Cuarto Día, Ninel Conde aseguró que seguirá apoyando a su gente.

En su plática, Ninel Conde espera que el Cuarto Día se una más, porque el Cuarto Noche ya cerró filas.

Ninel Conde confesó que la primera noche fuera de La Casa de los Famosos México 2025 casi no durmió, ya que estaba asimilando todo y pudo platicar con su familia.

Durante su conversación, Ninel Conde reveló que si fue un shock para ella recibir toda la información, pues afuera se vive otra cosa diferente de lo que se vive adentro.

Ninel Conde puntualizó que se queda con el cariño del público y es que muchos le han señalado que la querían seguir viendo en La Casa de los Famosos México 2025.

En su plática, Ninel Conde destacó que ella sabía que tenía que generar contenido dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y eso lo trató de hacer.

Ninel Conde cree que salió de La Casa de los Famosos México 2025 porque fue muy autentica y eso ha mucha gente no le gustó.

Y es que cree que hay algunos habitantes que tienen un personaje para agradar al público y la realidad es completamente diferente.

Pese a que él le dio un punto, Ninel Conde adelantó que se viene más contenido con El Abelito.

Y es que Ninel Conde cree que El Abelito es como Wendy Guevara, que iluminan a todas las personas que están a su alrededor y todo es divertido con ellos.

Ninel Conde ve su paso por La Casa de los Famosos México 2025 como el llamado más grande que ha tenido, pues se encuentran todo el tiempo bajo el foco.

En el video, Ninel Conde reveló que le censuraron algunas cosas y no le dejaron pasar todo lo que quería.

Ninel Conde pidió a las personas que no se dejen llevar por cuartos, sino por las personalidades porque así el juego es más parejo.

Además, Ninel Conde confesó que pronto lanzará su docuserie, la cual comenzó a grabar antes de su paso por La Casa de los Famosos México 2025 y también mostrará su después.