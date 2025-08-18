Este domingo 17 de agosto habitantes de La Casa los Famosos México 2025 se preparan para despedir al tercer participante de la temporada.

Las expectativas están más fuertes que nunca, pues esta gala de eliminación determinará si la balanza se inclina al cuarto Día o cuarto Noche.

Mariana Botas sale de la placa de nominación en La Casa de los Famosos México 2025

La semana en La Casa de los Famosos México 2025 no pudo terminar sin el robo por la salvación y la salvación de uno de los nominados.

Elaine Haro se convirtió en la retadora de Aldo Tamez de Nigris, arrebatándole la salvación en un reto de azar.

Al final de la noche, la joven actriz salvó a Mariana Botas, bajando a su amiga de la placa de nominados.

Nominados de la semana tres en La Casa de los Famosos México 2025

Por primera vez en La Casa de los Famosos México 2025 subieron seis habitantes a la placa de nominados: tres miembros de Día y tres de Noche.

Esto dio un giro al ambiente entre todos pues, a diferencia de la semana pasada, ninguna de las habitaciones fue la más nominada.

Entre los nominados de la semana tres de La Casa de los Famosos México 2025 son:

Aldo Tamez de Nigris fue líder de la semana tres en La Casa de los Famosos México 2025

Sin falta en La Casa de los Famosos México se llevó a cabo la prueba de líder, siendo Aldo Tamez de Nigris quien se coronó subiendo a la suite.

El reto de la semana tres llevó por nombre “Sirenas y tritones”, misma en la que habitantes se pusieron una cola con aleta que les impedía caminar.

Cada uno debía llevar una serie de pelotas hasta el otro extremo de una pista y soplarles desde una ventanilla para que cayeran en unos agujeros.

Aldo Tamez de Nigris fue, con amplia ventaja, el primero en terminar el reto. Al final de la noche consiguió inmunidad y subió a El Abelito con él a la suite de líder.