En redes sociales se ha viralizado el video del ataque de elefantes en el que murió Ernie Dosio, un empresario vitivinícola de California de 75 años de edad, en el parque nacional Lope-Okanda en Gabón.

De acuerdo con los reportes, las imágenes habrían sido tomadas con el celular de una de las personas que acompañaban al grupo de cazadores.

Se viraliza video del presunto ataque de elefantes en el que murió Ernie Dosio

Ernie Dosio murió embestido y aplastado por una manada de elefantes en medio de un encuentro fortuito y violento durante un safari en el parque nacional Lope-Okanda, en Gabón, en África central.

En las redes sociales empezó a circular un video presuntamente tomado con el celular de una de las personas que acompañaban al grupo y que evidenciarían la tragedia.

En el video se puede observar a cuatro personas que corren a toda velocidad para escapar del ataque que realizan los elefantes.

En el fondo se puede mirar que un enfurecido elefante aplasta a una persona, quien presuntamente sería Ernie Dosio.

Las imágenes han causado gran controversia, incluso algunos han dudado de la veracidad de dicho material audiovisual.

Por esta razón manada de elefantes había atacado a Ernie Dosio

Ernie Dosio murió tras ser atacado por una manada de elefantes en Gabón, quienes estaban ocultos entre la maleza y repentinamente aparecieron.

De acuerdo con las primeras versiones el incidente ocurrió en abril de 2026, cuando el hombre de 75 años fue sorprendido y pisoteado por elefantes que reaccionaron de forma agresiva para proteger a una cría.

La manada de elefantes, presuntamente compuesta por cinco hembras, se habría sentido amenazada por la presencia de los cazadores y en cuestión de segundos los embistieron.

El suceso tuvo lugar durante una expedición de caza en la selva africana por la que habría pagado 40 mil dólares para dar con un antílope y abatirlo.

Tras el ataque, el guía profesional que acompañaba a Ernie Dosio resultó con heridas de gravedad.

En las redes sociales, la noticia ha generado un intenso debate entre quienes consideran el hecho una tragedia y quienes lo ven como un acto de justicia, debido al historial del empresario abatiendo especies protegidas.