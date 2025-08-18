La salida de Ninel Conde movilizó a La Casa de los Famosos México 2025 y es que los integrantes buscan afinar sus estrategias ahora que empiezan la cuarta semana de competencia.

Este lunes 18 de agosto, los integrantes empiezan una nueva semana y la balanza entre cuarto Día y Noche se ha balanceado.

Cuarto Día va por cambio de estrategia en La Casa de los Famosos México 2025, pero Aldo de Nigris ya se la olió

La salida de Ninel Conde -de 48 años de edad- fue un duro golpe para Cuarto Día y es que creían que ella era uno de sus integrantes más fuertes.

Tras la eliminación de uno de sus integrantes, Cuarto Día busca cambiar de estrategia para evitar que Cuarto Noche se haga más fuerte.

Y es que Cuarto Día busca cerrar filas y se encuentran dispuestos a ir con todo en las próximas nominaciones y ya no tocarse el corazón porque saben que se trata de un juego.

Por lo que buscarán marcar un poco más de diferencia con Cuarto Noche, aunque les caigan muy bien porque les dan más foco.

Cuarto Día quieren disfrutar cada momento que pasen en La Casa de los Famosos México 2025 y no preocuparse por lo que pase fuera.

Ahora que Cuarto Día quiere cambiar de estrategia, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- ya los leyó.

En conversación con El Abelito -de 25 años de edad-, Aldo Tamez de Nigris habló sobre la eliminación de Ninel Conde.

Aldo Tamez de Nigris cree que el Cuarto Día harán lo que sea para caerles bien y cambiar la actitud con ellos y de esta manera conseguir votos.

En ese sentido, Aldo Tamez de Nigris considera que el Cuarto Día se les va a pegar mucho, ya que buscarán remplazar y dividirlos a ellos.

Aldo Tamez de Nigris señaló que el Cuarto Noche debe de seguir igual y no dejarse manipular por Cuarto Día.

¿Cuarto Día se dio cuenta de que no son los favoritos de La Casa de los Famosos México 2025?

La salida de Ninel Conde movilizó al Cuarto Día y es que creían que se encontraban muy fuertes en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que no se había ido ninguno de sus integrantes y pensaban que seguirían de esa manera.

Sin embargo, el Cuarto Día intuye que no son los favoritos de La Casa de los Famosos México 2025 y que se encuentran en riesgo de salir.

Y es que creen que el Cuarto Noche se ha logrado ganar a los televidentes y ellos podrían salir cada semana ya que no competirían con su popularidad.

Mariana Botas -de 35 años de edad- se mostró sorprendida con la salida de Ninel Conde y es que recordó que tenía un gran fandom.

En conversación con Aaron Mercury -de 24 años de edad-, Mariana Botas destacó que no pueden estar seguros de sus fans.

Y es que consideran que los fans de La Casa de los Famosos México 2025 es mayor de los que ellos pudieran tener y eso los pone en riesgo.

Mariana Botas incluso se quebró tras la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Mariana Botas reconoció que se encuentra agobiada y llena de incertidumbre ya que no sabe lo que está pasando.

Mariana Botas confesó que también extraña su familia y sus perritos.

Mariana se quiebra, dice que está agobiada, llena de incertidumbre y que extraña su vida, a su familia y a sus perros, mientras Shiky la contiene con un abrazo y palabras reconfortantes 💔❤️ pic.twitter.com/T33vwjgOGi — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 18, 2025

Alexis Ayala le pide al Guana que ya juegue con Cuarto Noche dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Tras salvarse de la eliminación, el Guana -de 38 años de edad- se mostró aliviado de permanecer una semana más en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Alexis Ayala -de 59 años de edad- le pidió que ya juegue con Cuarto Noche.

Y es que considera que Guana se ha mostrado cercano con Cuarto Día por su amistad que tiene con ellos, pero parece que no apoyo a su equipo.

Alexis Ayala le señaló a Guana que debe hacer la dinámica con ellos y así fortalecer al Cuarto Noche.