La Casa de los Famosos México 2025 continúa en su cuarta semana y esto es lo que ha pasado con todos sus integrantes.

Este martes 19 de agosto, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 siguen afinando sus estrategias luego de la eliminación de Ninel Conde.

Elaine Haro se lleva súper regalo de cumpleaños por parte de los hombres

Tras la eliminación de Ninel Conde -de 48 años de edad-, Elaine Haro se mostró muy afectada y es que tuvo la oportunidad de salvarla.

Sin embargo, Elaine Haro tuvo una gran sorpresa en plena celebración por su cumpleaños número 22.

Y es que los hombres le organizaron un show de striptease y canto, entre los que participaron se encuentran:

Aaron Mercury de 24 años de edad

Facundo de 47 años de edad

Guana de 38 años de edad

Shiky de 53 años de edad

Abelito de 25 años de edad

Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue Aaron Mercury, ya que le bailó de manera muy sensual a Elaine Haro.

Elaine Haro se mostró muy agradecida con sus compañeros porque le habían hecho la celebración de cumpleaños muy especial.

En ese sentido Elaine Haro puntualizó que jamás olvidaría de como celebró su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro dijo que sus compañeros la habían hecho muy feliz y que este día en realidad fuera muy especial.

¿Ninel Conde se llevó sus cosas del gym? Se quejan en La Casa de los Famosos México 2025 de que no hay nada

Tras la salida de Ninel Conde, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- se dio cuenta de que el gym se encuentra vacío.

Aldo Tamez de Nigris de inmediato señaló que eso era porque las cosas eran de Ninel Conde y ahora que ya fue eliminada se llevó todo lo que puso.

Esto generó gran especulación en las redes sociales y es que señalan que con tal de poder hacer ejercicio, Ninel Conde prestó sus cosas a La Casa de los Famosos México 2025.

Ya que en emisiones anteriores se habían quejado algunos integrantes que faltaban más elementos para hacer ejercicio.

Hasta el momento se desconoce los motivos por los cuáles se llevaron algunos elementos del gym en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala se enoja en La Casa de los Famosos México 2025 luego de que le recordaron su pasado con Karla Álvarez

En conversación con sus compañeros, Alexis Ayala -de 59 años de edad- se molestó cuando le recordaron su pasado amoroso.

De manera enérgica, Alexis Ayala dejó en claro que no quería hablar de otras mujeres pues respetaba tanto a ellas como a su actual pareja.

Aunque sus compañeros le señalaron que era broma, Alexis Ayala puntualizó que no quería hablar de Karla Álvarez y Paty Díaz.

Alexis Ayala señaló que sus relaciones ya quedaron en el pasado y no quería que nadie se molestará por lo que pudiera decir.

No te enganches, mueble. La "lagartija" estaba bromeando. Te llevas y no la aguantas.



No quiere que le toquen los temas de Karla Álvarez y Paty Díaz. #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/txS06TOnOu — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 19, 2025

Aldo Tamez de Nigris alienta a Aarón Mercury a creer más en él

Tras ganar la prueba de líder, Aldo Tamez de Nigris le recordó a Aarón Mercury que debe de confiar más en él.

Y es que Aldo Tamez de Nigris señaló que Aarón Mercury estaba muy bajoneado luego de que no ganó las primeras pruebas.

Aldo Tamez de Nigris le destacó a Aarón Mercury que solo necesita confiar más en él, porque tendrá rachas positivas y negativas en los juegos.

Y el objetivo es no desanimarse y creer que no tiene ningún valor cuando pierde.

Pese a que Ninel Conde ya no está, ¿Mar Contreras se sigue aislando?

A través de las redes sociales se exhibió que Mar Contreras -de 44 años de edad- sigue sin tener una buena relación con las otras mujeres.

Pese a que Mar Contreras culpó a Ninel Conde de que no pudiera conectar con las otras mujeres, ahora exhiben que eso no es así.

Y es que Mar Contreras sigue sin verse tan conectada con las mujeres y no han podido construir una relación.

Sin embargo, usuarios defienden a Mar Contreras al señalar que no se puede construir una relación de la noche a la mañana.

Facundo asusta a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025

Facundo ha regresado a sus tradicionales bromas y así intentó asustar a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris fue de las primeras víctimas de Facundo y si se espantó.

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris se tomó con humor esta situación y no se molestó con Facundo.

que risa como se iban todos para atrás y al final si lo asustaron a aldo😹#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YTriR0gQue — nani (@tayscastles) August 19, 2025

Sin embargo, quien no se espantó con la broma de Facundo fue Priscila Valverde, de 24 años de edad.

Priscila Valverde compartió que no suele asustarse con facilidad y por eso la broma de Facundo no funcionó.

Facundo se mostró decepcionado de no poder espantar a Priscila Valverde.