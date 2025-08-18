Ninel Conde, amiga de Wendy Guevara, quedó eliminada de La Casa de los Famosos México 2025; sin embargo, antes de irse amenazó a Aarón Mercury con Joel Echeverria.

Ninel Conde le advirtió a Aaron Mercury, su excompañero de La Casa de los Famosos México 2025, que le arruinaría la carrera con ayuda de Joel Echeverria, su manager y el de Wendy Guevara.

Y es que ambos forman parte de F&Z Management, la agencia de talentos de Joel Echeverría.

“Joel Echeverria está muy contento con Aarón Mercury”, revela Wendy Guevara tras la petición de Ninel Conde antes de salir en La Casa de los Famosos México 2025

Aarón Mercury, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, no debe tener miedo. Joel Echeverria no piensa dejarlo fuera de su agencia tal y como quiere Ninel Conde, asegura Wendy Guevara.

“Ella no es nadie para mandar ni decir qué haga Joel o no con la carrera de Aarón” Wendy Guevara

Mediante una transmisión en vivo, Wendy Guevara, de 31 años, asegura que Joel Echeverria, actual manager de Ninel Conde, se rió de la amenaza en contra de Aarón Mercury, en La Casa de los Famosos México 2025.

Ya que no la tomó en serio sobre todo porque Aarón Mercury, de 24 años tiene satisfecha a la agencia con su comportamiento en el reality show.

Y es que varias marcas ya lo tienen apartado para futuros proyectos.

Además de que es un hombre maduro, quien no le arruina la carrera a alguien por capricho de Ninel Conde, de 48 años.

Además de que no pondría a Ninel Conde encima de Aarón Mercury ya que conoce al muchacho desde hace muchos años mientras que con ‘Bombón Asesino’ lleva trabajando dos meses.

"Ninel Conde tiene dos meses de trabajar con Joel (Echeverría) y no es que sea menos, pero Aarón (Mercury) lo conoce de mucho años atrás. Él no le va hacer caso a nadie" Wendy Guevara

Wendy Guevara pide no tomarse en serio la amenaza de Ninel Conde a Aarón Mercury

Por otro lado, Wendy Guevara, quien es gran amiga de Ninel Conde, a quien le dio tips para un buen desempeño en La Casa de los Famosos México 2025, pide no tomarse en serio su amenaza contra Aarón Mercury.

Wendy Guevara justifica el comportamiento de Ninel Conde con Aarón Mercury y los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, asegurando que ella “así bromea y así es” pues “bufa como una jota”.

Por lo que sus palabras a su excompañero de La Casa de los Famosos México 2025 solo fueron parte de su desmadre.