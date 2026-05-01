Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio y el actor evitó a la prensa: “Todo está como lo dije en Caras”.

El actor dio la exclusiva de su separación en la revista Caras y reveló que fue Cinthia Aparicio quien decidió divorciarse.

Alexis Ayala evita a la prensa tras confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio

Varios medios esperaron a Alexis Ayala afuera de las instalaciones de Televisa y el acto salió de prisa a bordo de una camioneta.

El actor solo dirigió un breve mensaje a los reporteros: “Nos vemos luego, todo está como lo dije Caras”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.
Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Alexis Ayala se alejó del lugar sin hablar de su divorcio y Cinthia Aparicio tampoco ha hablado de su separación.

En la entrevista que otorgó a Caras, Alexis Ayala mencionó que debido a que las carreras artísticas de cada uno tomaron rumbos distintos, Cinthia Aparicio tomó la decisión de divorciarse.

El actor asegura que la separación fue en buenos términos y que siempre va a considerar a Cinthia Aparicio como el amor de su vida.

¿Cinthia Aparicio reaccionó tras la confirmación de su divorcio? Esto ocurrió

La separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue una sorpresa, ya que no han borrado sus fotos en Instagram y se siguen.

Cinthia Aparicio ha guardado silencio tras confirmase que se separó, pero compartió una historia en Instagram.

La actriz publicó un mensaje por el fin de mes: “Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”.

Cinthia Aparicio se encontraría de viaje en España y Alexis Ayala no quiere dar más detalles de su divorcio.

La últimas publicación en Instagram de Alexis Ayala junto a Cinthia Aparicio fue durante su viaje a Alaska en diciembre de 2025.

Se rumora que la separación estaría relacionada con los problemas económicos que ha enfrentado Alexis Ayala desde hace algunos meses.

Cinthia Aparicio sigue activa en Instagram tras confirmarse su divorcio
Cinthia Aparicio sigue activa en Instagram tras confirmarse su divorcio (Instagram/@cinthiaparicio)