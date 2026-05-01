Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio y el actor evitó a la prensa: “Todo está como lo dije en Caras”.

El actor dio la exclusiva de su separación en la revista Caras y reveló que fue Cinthia Aparicio quien decidió divorciarse.

Alexis Ayala evita a la prensa tras confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio

Varios medios esperaron a Alexis Ayala afuera de las instalaciones de Televisa y el acto salió de prisa a bordo de una camioneta.

El actor solo dirigió un breve mensaje a los reporteros: “Nos vemos luego, todo está como lo dije Caras”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Alexis Ayala se alejó del lugar sin hablar de su divorcio y Cinthia Aparicio tampoco ha hablado de su separación.

En la entrevista que otorgó a Caras, Alexis Ayala mencionó que debido a que las carreras artísticas de cada uno tomaron rumbos distintos, Cinthia Aparicio tomó la decisión de divorciarse.

El actor asegura que la separación fue en buenos términos y que siempre va a considerar a Cinthia Aparicio como el amor de su vida.

¿Cinthia Aparicio reaccionó tras la confirmación de su divorcio? Esto ocurrió

La separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue una sorpresa, ya que no han borrado sus fotos en Instagram y se siguen.

Cinthia Aparicio ha guardado silencio tras confirmase que se separó, pero compartió una historia en Instagram.

La actriz publicó un mensaje por el fin de mes: “Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”.

Cinthia Aparicio se encontraría de viaje en España y Alexis Ayala no quiere dar más detalles de su divorcio.

La últimas publicación en Instagram de Alexis Ayala junto a Cinthia Aparicio fue durante su viaje a Alaska en diciembre de 2025.

Se rumora que la separación estaría relacionada con los problemas económicos que ha enfrentado Alexis Ayala desde hace algunos meses.