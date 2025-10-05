La famosa agrupación La Sonora Dinamita llega hoy domingo 5 de octubre en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.
Concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional del cual ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.
Setlist, horario y telonero del concierto de La Sonora Dinamita en Auditorio Nacional del 5 de octubre
A continuación todo lo que debes tener en cuenta del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de hoy 5 de octubre:
- Apertura de puertas: 4:30 de la tarde
- Hora del concierto: 6:30 pm en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas
- Invitados especiales:
- Edwin Luna
- Rocío Banquells
- Juan Solo
- Grupo Saya
- Mariana Seoane
Posible setlist del concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional hoy 5 de octubre
El Auditorio Nacional será la sede para el esperado concierto de La Sonora Dinamita hoy 5 de octubre.
Concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional que forma parte de la gira Cumbia Sin Fronteras.
Con ello se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de hoy 5 de octubre sean:
- Se me perdió la cadenita
- Mi cucú
- La bamba
- Mil horas
- Escándalo
- Cumbia barulera
- Cumbia sampesuana
- Llámame
- A mover la colita
- Oye
- Que nadie sepa mi sufrir
- Que bello
- El viejo del sombrerón
- La pollera colorá La mucura
- Si vos te vas
- Encontré la cadenita