La salida de Ninel Conde -de 48 años de edad- de La Casa de los Famosos México 2025, habría sido respaldada por su manager, Joel Echeverría.

De acuerdo al periodista, Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- la salida de la actriz habría sido una estrategia para proteger su imagen.

Ninel Conde (Especial)

La Casa de los Famosos México 2025: Salida de Ninel Conde fue supuestamente solicitada por Joel Echeverría

Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025; sin embargo, su salida generó una ola de especulaciones.

Esto, especialmente, porque varios periodistas, incluido Gustavo Adolfo Infante, sugirieron que no fue sólo una decisión del público, sino de su representante, Joel Echeverría.

De acuerdo a lo mencionado por el periodista mexicano, Joel Echeverría habría intervenido para negociar la salida anticipada de la actriz por “contención de daños”.

Pues habría solicitado a la producción de Televisa y Endemol que Ninel Conde abandonara el reality antes de que su imagen pública sufriera más daños.

Esto se basaría en una cláusula en su contrato que permitía a su equipo actuar si su reputación estaba en riesgo.

Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Desmienten que eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025 fuera estrategia

La dinámica de eliminación -no sólo de Ninel Conde, sino de cualquier participante de La Casa de los Famosos México 2025- está respaldada por el Notario Público.

En la transmisión del lunes 18 de agosto en el programa Hoy, Galilea Montijo -de 52 años de edad- desmintió que los mánagers tengan la capacidad de decidir la salida de un participante e insistió en que las eliminaciones se determinan únicamente por el voto del público, manteniéndose supervisadas.

Esto contradice directamente las afirmaciones del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Tras su salida, Ninel Conde no cumple protocolo de La Casa de los Famosos México 2025 y alimenta la controversia

Otro punto que alimentó la polémica fue que, tras la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025, no se habría cumplido con el protocolo de aislamiento de 24 horas que exige el programa para los eliminados.

Esto se observó gracias a una historia compartida por Joel Echeverría en redes sociales, donde aparece con Ninel Conde y Mauricio Mejía justo después de la salida de la cantante.

🚩CONTINÚAN LOS PRIVILEGIOS | A diferencia de otros habitantes, NINEL CONDE no estuvo aislada anoche en el hotel



Pasó la noche con su amigo Mauricio Mejía y con el famoso manager Joel Echeverría #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamosososMexico #lcdlfmx #TeamNoche pic.twitter.com/nHleNKWCod — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 18, 2025

Esto sugirió que Ninel Conde rompió esta regla, reforzando la idea de que su equipo tuvo influencia en su salida.