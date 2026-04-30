A través de la revista Caras, Alexis Ayala confirmó su separación definitiva de Cinthia Aparicio. El aún matrimonio ya se encuentra en proceso de divorcio.

La ruptura se da a más de dos años de matrimonio y a casi cinco años del inicio de su romance.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hicieron público su noviazgo en septiembre de 2021, casándose por la vía civil y religiosa, en junio y noviembre de 2023.

Alexis Ayala revela motivo de su separación de Cinthia Aparicio

De acuerdo a lo declarado al medio, Cinthia Aparicio -de 33 años de edad- tomó la decisión de terminar con su matrimonio con Alexis Ayala -de 60 años de edad-.

El motivo estaría ligado a la distancia que se originó por sus proyectos laborales.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja... Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien” Alexis Ayala, actor mexicano

El actor asegura que la ruptura se da en los mejores términos, tanto así que seguirá siendo su porrista en todo lo que haga.

Ella siempre fue el amor en mi vida: Alexis Ayala

Alexis Ayala dice encontrarse bien y no estar sumido en el drama tras su separación de Cinthia Aparicio.

Alexis Ayala lo confiesa, siente un gran cariño y respeto por Cinthia Aparicio, quien fue amor en su vida por lo que está agradecido de haber compartido grandes momentos a su lado.

Aprendió muchas cosas a su lado, sumó recuerdos y grades experiencias, pero sobre todo, reafirmó el hecho de que vivir es increíble.

Por ello, hoy suelta la relación con amor y respeto:

“La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor” Alexis Ayala

Aunque no seguirán como pareja, el propio no descarta compartir momentos en “otros horizontes” ya que ambos son parte del mundo del entretenimiento.

Ante este momento de su vida, Alexis Ayala se dice abierto al amor y ansioso por iniciar nuevos proyectos personales y laborales: