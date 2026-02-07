Maribel Guardia -de 66 años de edad- responde a Imelda Garza Tuñón tras revelar agresiones y hasta presuntos abusos de Julián Figueroa.

Las recientes declaraciones de Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- son cada día más fuertes y Maribel Guardia pide respeto a la memoria de su hijo.

Maribel Guardia comparte un comunicado para responder a Imelda Garza Tuñón

El viernes 5 de febrero, Maribel Guardia compartió un comunicado para hablar de las recientes declaraciones de Imelda Garza Tuñón, donde ha asegurado que:

Julián Figueroa ejerció violencia contra ella

El cantante murió tras colocarse un chip de naltrexona y seguir con sus adicciones

Julián Figueroa sufrió abuso cuando era menor

Maribel Guardia aclaró que su intención no es quedarse con la custodia de su nieto, solo buscaba que Imelda Garza Tuñón recibiera la atención adecuada.

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba” Maribel Guardia

Maribel Guardia responde a Imelda Garza Tuñón (Instagram/@maribelguardia)

Refirió que un periodista, Gustavo Adolfo Infante, se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de Imelda Garza Tuñón para sacar información sobre su vida privada.

Maribel Guardia pide respeto para la memoria de Julián Figueroa, quien ya no se puede detener o aclarar las situaciones expuestas por Imelda Garza Tuñón.

La actriz pidió que se deje de involucrar “a terceros” en su pleito con Imelda Garza Tuñón, luego de que la cantante señalara a José Manuel Figueroa como el presunto abusador de Julián Figueroa.

“A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba” Maribel Guardia

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón (Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia aclara cómo murió su hijo Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón acusa a Marco Chacón de no permitir que Julián Figueroa estuviera en rehabilitación , luego de que le colocaran un implante de naltrexona.

Dicha sustancia ayuda a bloquear los efectos del alcohol y opioides, lo cual ayuda a personas con adicciones.

Ante estas declaraciones, Maribel Guardia aclaró en la revista People en Español que su hijo murió de un infarto como se manejó desde que ocurrió el suceso.

“La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro” Maribel Guardia

Maribel Guardia dice que Julián Figueroa sí estuvo en rehabilitación por 35 días, antes de que le colocaran el implante.

Fue Julián Figueroa quien se negó a seguir en rehabilitación por más tiempo, ya que no quería estar alejado de su hijo.