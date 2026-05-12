Sury Sosa acusó públicamente a su pareja Edgar Chumacero, coordinador de Delegaciones de Puebla, de engañarla con otra funcionaria de la Secretaría del Bienestar en el estado.

Las acusaciones se dan luego del video viral del Palenque de Puebla, en el que presuntamente se muestra a Edgar Chumacero besándose con Natalia Suárez del Real Gómez, delagada del Bienestar.

Édgar Chumacero besándose con Natalia Suárez en el Palenque de Puebla (Captura de pantalla)

¿Quién es Sury Sosa?

Sury Sosa es una modelo y economista cubana que ha ganado atención pública por su relación con Edgar Chumacero Hernández, exesgrimista olímpico y actual coordinador de Delegaciones en Puebla.

Su nombre comenzó a circular más en medios y redes sociales luego de que Chumacero lanzara la canción “Después de todo”, una balada romántica que le dedicó y publicó en Spotify en 2025.

En el tema, el funcionario relata cómo la conoció en un bar cubano y algunos momentos importantes de su relación. Aunque mantiene un perfil relativamente discreto, la modelo suele aparecer en eventos junto al funcionario.

¿Quién es Sury Sosa? (Sury_ojitos)

¿Qué edad tiene Sury Sosa?

Las redes sociales apuntan que Sury Sosa tiene 33 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Sury Sosa?

Dado que Sury Sosa nació el 28 de octubre, su signo zodiacal es Escorpio.

¿Sury Sosa está casada?

Sury Sosa mantiene una relación con Edgar Chumacero, coordinador de Delegaciones de Puebla y exegrimista olímpico, desde hace ocho años.

¿Quién es Sury Sosa? (Sury_ojitos)

¿Sury Sosa tiene hijos?

Sury Sosa no tiene hijos. Mientras que Edgar Chumacero tiene una hija de su antigua relación.

¿Qué estudió Sury Sosa?

De acuerdo con la información, Sury Sosa tiene estudios en Economía.

¿Cuál es la trayectoria de Sury Sosa?

La trayectoria profesional de Sury Sosa gira en torno al modelaje y a la publicación de contenido en redes sociales.

Sury Sosa señala a Edgar Chumacero de serle infiel con secretaria del Bienestar en Puebla

A través de redes sociales, Sury Sosa acusó que Natalia Suárez “se metió con su marido” para poder alcanzar una candidatura al Congreso.

Sury Sosa hizo estas declaraciones luego de que se hiciera viral un video en el que, presuntamente, Edgar Chumacero y Natalia Suárez se besaron en el Palenque del estado de Puebla.

Asimismo, Sury Sosa afirmó que Edgar Chumacero tiene que “aprender a no jugar con las mujeres” y le advirtió a Natalia Suárez que el funcionario solo le está viendo la cara a las dos.