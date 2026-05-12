El británico del funk y acid jazz Jamiroquai regresa a México este 2026 con una gira de conciertos para suerte de los fans.
Por lo que desde ya te tenemos los detalles de fechas, boletos y ciudades para los conciertos de Jamiroquai en México 2026:
- 3 de septiembre 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León
- 25 de septiembre 2026 en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco
- 27 de septiembre 2026 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Aún sin detalles
- Preventa del artista: Del 13 de mayo a partir de las 10:00 horas, al 14 de mayo a las 22:00 horas.
- Preventa Exclusiva con Tarjetas de Crédito de Banco Azteca: el jueves 14 de mayo, de las 10:00 a las 22:00 horas.
- Venta al Público en General: A partir del viernes 15 de mayo, a las 10:00 horas.
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Sin revelarse
Jamiroquai de regreso a México 2026 con su Latin America Tour
El Latin America Tour de Jamiroquai se hará presente en México 2026 con tres fechas en concierto que marcan el regreso del artista al país tras casi 10 años.
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Gira de conciertos de Jamiroquai en México 2026 para celebrar los 30 años del lanzamiento del disco con el que alcanzaron la fama mundial, Virtual Insanity.
En cuanto se revelen los precios de boletos te estaremos actualizando los detalles para los conciertos de Jamiroquai en México 2026.