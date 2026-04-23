Maribel Guardia responde a Imelda Garza Tuñón tras asegurar que legalmente le correspondían las cenizas de Julián Figueroa.

El pleito de Imelda Garza Tuñón con la familia de Julián Figueroa continúa por las cenizas del cantante, quien murió el pasado 9 de abril de 2023.

Maribel Guardia responde a Imelda Garza Tuñón sobre las cenizas de Julián Figueroa

Las cenizas de Julián Figueroa están bajo el resguardo de Maribel Guardia, situación que no le parece a Imelda Garza Tuñón, quien asegura que al ser la viuda le pertenecen.

Tras estas declaraciones, Maribel Guardia le responde y menciona que las cenizas de Julián Figueroa estarán en un nicho donde su nieto lo podrá visitar, pero aún no hay fecha para que esto ocurra.

“En algún momento, yo ya tengo el nicho comprado, porque yo comprendo que sobre todo por el niño cuando crezca, es importante que sepa dónde está su papá y sé que en algún momento yo tendré el valor (de dejar las cenizas de Julián Figueroa)” Maribel Guardia

¿Maribel Guardia no REGRESARÁ las CENIZAS de Julián Figueroa a Imelda Tuñón?#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/vjTtJPa3yS — De Primera Mano (@deprimeramano) April 22, 2026

Maribel Guardia recalcó que solo han pasado 3 años de la muerte de su hijo, por lo que aún no está lista para separarse de las cenizas.

“Ya está la lápida en la iglesia con el nombre de Julián, es cuestión de que yo me decida y va ser para él y para quien le tenga cariño” Maribel Guardia

La actriz asegura que su nieto aún no es consciente de la muerte y que el recuerdo de Julián Figueroa vive en su “corazón” conviva con las cenizas o no.

“Su papá está en los recuerdo que le dejó, en el amor que sembró en él y cuando esté más grande tendrá un lugar donde pueda visitarlo” Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón (@imetunon / Instagram)

Maribel Guardia estipuló en su testamento qué pasará con las cenizas de Julián Figueroa

Las cenizas de Julián Figueroa permanecen en la casa de Maribel Guardia y si llega a morir antes de dejarlas en el cementerio, ella estipuló dónde deben quedar.

“Eso está en mi testamento, si me muriera ahora, Julián ya tiene su lápida en la iglesia y ahí va a estar” Maribel Guardia

Maribel Guardia aclara que en el momento que ella deposite las cenizas de Julián Figueroa en el nicho que le compró dentro de una iglesia, ya nadie puede sacarlas de ese lugar, ni siquiera Imelda Garza Tuñón.

“Yo las pongo en el nicho (las cenizas de su hijo) y nadie las saca, no se puede, es un lugar santo, nadie las puede tocar” Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón, Julián Figueroa y Maribel Guardia (@maribelguardia / Instagram)

En México no existen leyes claras sobre quiénes son los propietarios de las cenizas de una persona tras su muerte, pero sí se puede realizar un proceso legal para que un juez determine quién debe quedarse con ellas.