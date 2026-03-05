Maribel Guardia acude a la Fiscalía de Morelos para presentar una denuncia

Maribel Guardia fue captada en la Fiscalía de Morelos acompañada de sus abogados para presentar una denuncia.

A un año del pleito legal con Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto y la herencia de Julián Figueroa, Maribel Guardia acudió a Morelos por segunda ocasión por una situación legal.

Se especula que Maribel Guardia presentó una demanda de carácter penal en medio del pleito mediático que lleva con su ex nuera, Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia acuden a la Fiscalía de Morelos para presentar una denuncia

El miércoles 4 de marzo circuló en redes sociales una foto de Maribel Guardia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Maribel Guardia -de 66 años de edad- acudió a la Fiscalía ubicada en Temixco, Morelos, acompañada de su abogados y trascendió que acudió para hacer una denuncia.

Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó a Maribel Guardia a presentar una denuncia, pero el procedimiento legal sería de carácter penal.

Esta es la segunda ocasión que Maribel Guardia acude a Morelos por cuestiones legales.

Pues en octubre de 2025 acudió al Juzgado de lo Familiar en Cuernavaca para la primera audiencia por la impugnación del testamento de su hijo Julián Figueroa.

Recordemos que Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- asegura que el testamento que deja a su hijo como único beneficiario es falso.

Maribel Guardia regresa a la Fiscalía en medio de la polémica

Se especula que Maribel Guardia habría presentado una denuncia relacionada con amenazas o algún tema relacionado a su nieto.

Pero esto es poco probable, ya que Maribel Guardia vive en la CDMX y de ser cierto que es víctima de amenazas, la denuncia la debe realizar en la Fiscalía de esta ciudad.

La visita de Maribel Guardia a la Fiscalía de Morelos coincide con la denuncia de José Manuel Figueroa contra Imelda Garza Tuñón.

Pues el cantante demandó a su ex cuñada por daño moral, violencia familiar y mediática