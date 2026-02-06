Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- desmiente versión oficial sobre la muerte de Julián Figueroa difundida por la familia y medios.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 y su familia aseguró que había sufrido un infarto agudo al miocardio, pero su viuda asegura que hubo negligencia por parte de Marco Chacón.

Imelda Garza Tuñón asegura que Julián Figueroa murió por culpa de Marco Chacón

En entrevista con el reportero Juan Alberto Santos, Imelda Garza Tuñón asegura que Julián Figueroa murió por usar un implante de naltrexona y seguir con sus adiciones.

Imelda Garza Tuñón contó que Julián Figueroa y Marco Chacón viajaron a una clínica en el norte del país para colocarle un chip de naltrexona y así dejara sus adicciones.

Julián Figueroa (Instagram/@julian_f.f)

El médico le recomendó a Julián Figueroa someterse a rehabilitación pero presuntamente, Marco Chacón se negó a que el cantante siguiera el tratamiento.

“Si le quieren echar la culpa a alguien, ahí está Marco Chacón, que él fue el que lo llevó de la manita a Torreón para ponerle el implante y no dejó, tenía que dejarlo una dos o tres semanas para que le hicieran el tema psicológico” Imelda Garza Tuñón

Julián Figueroa habría seguido consumiendo drogas y alcohol , lo cual había provocado que tuviera parálisis en un lado de su cuerpo y convulsiones.

Imelda Garza Tuñón asegura que la salud de Julián Figueroa siguió decayendo hasta que murió.

“Cómo le pones un implante tan peligroso, ustedes deberían de buscar en internet qué es lo que pasa cuanto tienes un implante de naltrexona y consumes sustancias, te mueres” Imelda Garza Tuñón

Periodista desmiente la versión de Imelda Garza Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa

El implante de naltrexona es utilizado para tratar las adicciones al alcohol y opioides, bloqueando los efectos de esta sustancias.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- reveló en De Primera Mano que fue él quien recomendó este tratamiento a Imelda Garza Tuñón para su esposo.

El periodista menciona que fue Julián Figueroa quien no quiso quedarse en rehabilitación tras colocarse el implante de naltrexona.

“Creo que iba en malas condiciones este Julián e iba Marco Chacón con él. Creo y entiendo que el que no quiso quedarse internado fue el mismo Julián” Gustavo Adolfo Infante

Hasta el momento, Marco Chacón no se ha manifestado por las acusaciones de Imelda Garza Tuñón.