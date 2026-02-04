Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- acusa a Marco Chacón de difundir el video viral y asegura que lo va demandar.

Fue Javier Ceriani quien compartió un video donde se ve a Imelda Garza Tuñón alterada durante una pelea con Julián Figueroa.

Imelda Garza Tuñón acusa a Marco Chacón de compartir el video viral en su contra

Tras la difusión del video, Imelda Garza Tuñón se manifestó en redes sociales y aseguró que Marco Chacón era el responsable de compartir este material.

Imelda Garza Tuñón dice que Marco Chacón tenía acceso al celular de Julián Figueroa y ahí estaba el video que se viralizó.

Imelda Garza Tuñón (@imetunon / Instagram)

La cantante comenzó a responder preguntas en Instagram y ella comentó que ya estaba analizando demandar a Marco Chacón por revictimizarla.

“Marco era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso”, dijo Imelda Garza Tuñón.

La joven asegura que el video fue sacado de contexto y esa era su reacción a la violencia doméstica que vivía con Julián Figueroa.

“Marco Chacón es quien tiene en posesión el teléfono de Julián, por lo cual, además de revictmizarme, se está utilizando material de manera ilícita y hay varias leyes que me respaldan.” Imelda Garza Tuñón

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y un papá para Julián Figueroa. (@marco_chaconf / Instagram)

La relación de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa era violenta

Imelda Garza Tuñón comentó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que vivió varios episodios de violencia con Julián Figueroa.

Incluso, compartió la foto de un golpe en la mejilla, el cual le habría hecho Julián Figueroa tras una pelea.

Ahora, Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, aseguró a Ventaneando que ella presenció cómo Imelda Garza Tuñón le arrojó acetona en los de Julián Figueroa.

“Julián nos contó que le aventó acetona en los ojos y fue un desastre”, dijo Maribel García, quien asegura que fue Julián Figueroa quien les contó esta historia.

Por su parte, Marco Chacón asegura que Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón ya estaban en proceso de divorcio .

Incluso, se dice que Julián Figueroa dormía en un cuarto separado al de Imelda Garza Tuñón, el mismo donde murió en 2023.