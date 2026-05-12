Cruz Azul vs Chivas se perfila como la serie de semifinales de la Liga MX más atractiva, aquí te decimos cómo conseguir un boleto para el duelo en el Estadio Banorte.

En ese sentido, Cruz Azul lanzó una preventa especial para el partido que se jugará en el Estadio Banorte, el miércoles 13 de mayo.

Los boletos para el Cruz Azul vs Chivas van desde los 500 pesos hasta los más de 3 mil pesos mexicanos.

Fecha de la preventa de boletos para el Cruz Azul vs Chivas

Este lunes 11 de mayo Cruz Azul anunció los precios de los boletos, los cuáles ya están disponibles en la preventa SOY CELESTE y Pase Azul.

La preventa especial de boletos para el Cruz Azul vs Chivas está dirigida a los fans celestes.

Preventa SOY CELESTE: A partir del lunes 11 de mayo desde las 19 horas hasta el martes 12 de mayo a las 13 horas.

Preventa Pase Azul: Martes 12 de mayo a partir de las 14 hasta las 17 horas.

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para el Estadio Banorte

Los precios de los boletos para el Cruz Azul vs Chivas van desde los 500 hasta los más de 3 mil pesos mexicanos.

Así quedaron los precios para el partido en el Estadio Banorte:

Alto Norte | 500 pesos

Alto Lateral | 600 pesos

Alto Sur | 600 pesos

300 Preferente | 750 pesos

300 Cabecera | 750 pesos

300 Lateral | 850 pesos

100 Cabecera | 950 pesos

100 Plus Norte | 1250 pesos

100 Plus Sur | 1250 pesos

200 Platea | 1800 pesos

Palcos Club | 3250 pesos

Cruz Azul vs Chivas: Fecha y precio de boletos para las semifinales de la Liga MX. (captura)

¿Cómo comprar boletos en preventa para el Cruz Azul vs Chivas?

Los aficionados de Cruz Azul, podrán comprar boletos en la preventa especial para el partido Cruz Azul vs Chivas, a través de la plataforma Fanki.

Dos días estará disponible la preventa, que inició este lunes 11 de mayo y termina el martes 12 de mayo.

¿Cuándo es la venta de boletos general para el partido Cruz Azul vs Chivas?

El martes 12 de mayo a partir de las 18 horas se abrirá la venta de boletos para el público general que quiera asistir al partido Cruz Azul vs Chivas, en la vuelta de los cuartos de final.

¿Cuándo inicia la serie de semifinales Cruz Azul vs Chivas?

Cruz Azul vs Chivas abren las semifinales de la Liga MX. Miércoles 13 de mayo; 20 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.