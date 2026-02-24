El cantante José Manuel Figueroa presentó una demanda civil contra Imelda Garza Tuñón por daño moral, luego de que ella lo acusara públicamente de haber abusado sexualmente de su hermano, Julián Figueroa.

El artista de 50 años de edad solicita una compensación económica, el arraigo domiciliario de su ex cuñada para evitar que evada la justicia y la investigación de sus propiedades y cuentas bancarias.

Además, pide que periodistas que recibieron audios de WhatsApp con las declaraciones de Garza Tuñón comparezcan como testigos en el proceso.

José Manuel Figueroa pedirá arraigo domiciliario para Imelda Garza Tuñón

La demanda contra Imelda Garza Tuñón será por la vía civil y argumenta que sus declaraciones sobre Julián Figueroa afectaron la dignidad y reputación de José Manuel Figueroa.

Imelda Garza Tuñón ya fue notificada de la demanda en su contra y la revista TV Notas asegura que José Manuel Figueroa se enteró de la historia de su ex cuñada por amigos y periodistas.

El cantante solicita en su demanda una compensación económica y que Imelda Garza Tuñón sea arraigada en su casa para evitar que evada a la justifica o se ausente mientras se define su situación jurídica.

José Manuel Figueroa (Tomada de video)

José Manuel Figueroa también solicitó que se investiguen propiedades y cuentas de banco de Imelda Garza Tuñón para que cumpla con la reparación del daño, además de que pide que pague los gastos de sus abogados.

El cantante recibió audios de WhatsApp de periodistas que le hablaban de las declaraciones de Imelda Garza Tuñón y el cantante usó esto como prueba en la demanda.

Además, solicitará que periodistas acudan al juzgado para rendir su declaración sobre lo ocurrido con Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón tomará acciones legales contra quien publicó y compartió el audio de su hijo (@imetunon / Instagram)

Imelda Garza Tuñón aún no reacciona a la demanda en su contra

José Manuel Figueroa dice que ha perdido contratos tras publicarse el audio donde Imelda Garza Tuñón lo acusa de abuso sexual.

Según un allegado al cantante, Imelda Garza Tuñón ya fue notificada de la demanda en contra.

Pero hasta el momento, la cantante no se ha manifestado sobre el proceso legal en su contra y si está preparada económicamente por si José Manuel Figueroa gana la demanda.