Imelda Garza Tuñón desató polémica por las cenizas de Julián Figueroa, pues asegura que estas legalmente le pertenecen: “Le deberían de pertenecer a José Julián”.

El pasado 9 de abril se cumplieron 3 años de la muerte de Julián Figueroa y sus cenizas siguen en la casa de Maribel Guardia.

La actriz ha mencionado que ya tiene un nicho para que descansen las cenizas de su hijo, pero aún no está lista para dejarlas.

Imelda Garza Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen legalmente

Durante un encuentro con medios, Imelda Garza Tuñón aseguró que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen legalmente.

“Legalmente las cenizas me pertenecen a mí, yo nunca se las he reclamado por medio legal, pero le deberían pertenecer a José Julián o al menos la mitad de ellas”, aseguró Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón (@imetunon / Instagram)

Imelda Garza Tuñón dice que el niño solo tiene una foto de su padre y un peluche que se parece a él , por lo que las cenizas lo ayudarían a seguirlo recordando.

“Yo creo que las cenizas las debería tener él, legalmente me tocan a mí, pero justamente deberían ser de José Julián” Imelda Garza Tuñón

La también actriz dice que entiende que Maribel Guardia no se quiera separar de las cenizas de Julián Figueroa, pero afirma que son más importantes para su hijo de 8 años.

Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón (@julian_f.f / Instagram)

¿Quién se quedó con los objetos de Julián Figueroa? Esto se sabe

Imelda Garza Tuñón dice que su hijo se tuvo que “conformar” con una foto y un peluche que se parece a Julián Figueroa, ya que Maribel Guardia se quedó con todos sus objetos de valor.

La ropa de Julián Figueroa, así como sus otros objetos, se quedaron en la casa de Maribel Guardia, según Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón teme que su hijo se olvide de Julián Figueroa, ya que él murió cuando tenía cinco años.