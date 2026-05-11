José Antonio Cortés, conocido bajo el alias de “El Mamado” fue detenido en Nuevo León robo de combustibe y nexos con el narcotráfico, por lo que te decimos quién es con estos detalles como:

¿Quién es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

¿Qué edad tiene José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene hijos?

¿Qué estudió José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

¿En qué trabajó José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León (Jose huerta "titan"" / Facebook )

¿Quién es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

José Antonio Cortés Huerta, conocido como “El Mamado”, es un fisicoculturista y presunto operador criminal detenido en Nuevo León.

Destacó en el mundo del culturismo, donde fue considerado uno de los más fuertes del país, pero recientemente fue detenido por autoridades federales en Nuevo León, señalado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste (CDN), dedicada al contrabando de combustible (huachicol), lavado de dinero y operaciones ilícitas.

Se le vincula como operador de Roberto Blanco Cantú “El Señor de los Buques”. En los operativos se aseguraron armas, droga, vehículos y siete tigres que mantenía sin permisos.

Su caso ganó notoriedad después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informara sobre su captura en mayo de 2026.

José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León (Jose huerta "titan"" / Facebook )

¿Qué edad tiene José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

De acuerdo con información oficial difundida tras su detención, José Antonio Cortés Huerta tiene 39 años de edad pues nació en en 1987.

José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León (Jose huerta "titan"" / Facebook )

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene esposa?

Hasta ahora no existe información pública confirmada sobre si José Antonio Cortés “El Mamado” está casado o tiene esposa.

Las autoridades y reportes periodísticos disponibles no han difundido detalles de su vida sentimental.

En el operativo de su detención se reportó la detención de una mujer de 41 años llamada Rosario Flores Alemán, pero no se ha especificado su relación exacta pues podría ser pareja, familiar u otra.

José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León (Jose huerta "titan"" / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

No se conoce la fecha exacta de nacimiento de José Antonio Cortés Huerta, por lo que no es posible confirmar su signo zodiacal.

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre hijos de José Antonio Cortés “El Mamado”.

José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León (Jose huerta "titan"" / Facebook )

¿Qué estudió José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

No se han dado a conocer estudios académicos o carrera profesional de José Antonio Cortés Huerta en reportes oficiales o medios nacionales.

¿En qué trabajó José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

Públicamente era relacionado con el fisicoculturismo como atleta de alto nivel, compitiendo con pesos de hasta 104 kg en competencia y 127 kg en offseason.

Fuentes lo describen como entrenador o relacionado con gimnasios; sin embargo, autoridades federales acusan a José Antonio Cortés de operar actividades ilícitas vinculadas a:

Contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos

Nexos con el narcotráfico en Nuevo León