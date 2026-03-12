Abogados de Imelda Garza Tuñón mostraron pruebas de que Maribel Guardia sí solicitó la custodia de su nieto.

En entrevista con De Primera Mano, los abogados de Imelda Garza Tuñón mostraron que Maribel Guardia ha solicitado al custodia de su nieto 13 veces.

Maribel Guardia ha negado que quiera la custodia de su nieto en reiteradas ocasiones, pero los abogados de su exnuera mostraron documentos que dicen los contrario.

Maribel Guardia ha solicitado la custodia de su nieto 13 veces

La primera solicitud de Maribel Guardia para obtener la custodia de su nieto se realizó el 24 de febrero de 2025 y la solicitud fue desechada.

Imelda Garza Tuñón obtuvo la custodia definitiva de su hijo el 3 de marzo de 2025, resolución que fue apelada en diversas ocasiones por los abogados de Maribel Guardia.

EXCLUSIVA ¡Maribel Guardia ha buscado la GUARDA Y CUSTODIA de su nieto, José Julián en 13 OCASIONES! Abogados de Imelda Tuñón dan detalles#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/hB3kfV73wj — De Primera Mano (@deprimeramano) March 12, 2026

La última aleación de Maribel Guardia por la custodia de su nieto se registró en abril de 2025.

Actualmente, hay un proceso vigente por la custodia de José Julián Figueroa, lo cual contradice lo dicho por Maribel Guardia de que no quiere quedarse con su nieto.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón (Instagram/@maribelguardia)

Aseguran que Maribel Guardia se quería quedar con su nieto por la herencia

El abogado de Imelda Garza Tuñón asegura que en septiembre de 2025, un juez determinó que Maribel Guardia sería tutriz del testamento de su hijo.

Posteriormente se nombró albacea de la herencia de Julián Figueroa a Marco Chacón.

Los abogados de la cantante señalan a Maribel Guardia y su esposo de solicitar la custodia de su nieto por intereses relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

Mencionan que se realizaron peritajes al supuesto testamento de Julián Figueroa y se determinó que la firma del documento no es auténtica, por lo que es falso.

Los abogados de Imelda Garza Tuñón acusan a Maribel Guardia y Marco Chacón de falsificar el testamento, el cual deja como heredero universal a su hijo.