Imelda Garza Tuñón asegura que Julián Figueroa era un abusador. Recientemente, reveló un episodio de violencia que vivió junto a él.

La pelea entre Imelda Garza Tuñón -de 29 años de edad- y Marco Chacón ha destapado las agresiones que había en el matrimonio de Julián Figueroa.

Imelda Garza Tuñón llama abusador a Julián Figueroa

Tras la difusión de un video que muestra una pelea entre Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, la cantante revela más detalles de las agresiones que vivió con su esposo.

Imelda Garza Tuñón cuenta que Julián Figueroa la llegó a golpear y tiene fotos que demuestran estas agresiones físicas.

“Yo tenía videos de él maltratándome, un montón de cosas, mensajes diciéndome cosas horrorosas y jamás lo compartí (…) Yo no estoy defendiendo a mi abusador tampoco” Imelda Garza Tuñón

La cantante llamó a Julián Figueroa “abusador” y aclaró que ella no estaba justificando el maltrato, pero entendía que las acciones de su esposo estaban relacionadas con su adicción.

“Él tenía una enfermedad, hasta cierto punto entiendo que él estaba mal y que me podía atacar en algunas ocasiones” Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa (Instagram/@imetunon)

¿Imelda Garza Tuñón le arrojó acetona en los ojos a Julián Figueroa? Ella lo aclara

En los últimos días han circulado videos e historias sobre el supuesto maltrato que vivió Julián Figueroa por parte de Imelda Garza Tuñón.

En el video donde se ve a Imelda Garza Tuñón alterada, se escucha que Julián Figueroa la acusa de arrojarle acetona en los ojos.

Imelda Garza Tuñón aclara que en esa ocasión, Julián Figueroa estaba “fuera de sí” y quiso quitarle a su hijo, quien tenía 7 meses.

La cantante lo roció con un spray para que le diera a su hijo, pero niega que fuera acetona.

Por otra parte, Imelda Garza Tuñón asegura que Julián Figueroa la amenazó con mostrarle un video a Maribel Guardia donde tenía una mordida en el dedo.

Pero, esta lesión se la hizo un perro y Julián Figueroa quería hacerle creer a su mamá que Imelda Garza Tuñón lo había atacado.

Imelda Garza Tuñón insiste en que su intención no es “manchar” la imagen de Julián Figueroa, ya que él no fue quien expuso la situación que vivían.