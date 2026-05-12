El actor estadounidense Jack Taylor, icono del cine de terror, murió. Tenía 99 años de edad.

Este 12 de mayo de 2026, vía redes sociales, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dio a conocer su muerte:

“Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta” Academia de Cine

Muere el actor Jack Taylor (@Academiadecine / X)

¿De qué murió Jack Taylor?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Jack Taylor, quien este año iba a cumplir un siglo de vida, el 21 de octubre.

De acuerdo con lo reportado por el diario El País, él se encontraba bien hasta inicios de mayo; sin embargo, trascendió que recientemente fue hospitalizado, no está claro si fue por enfermedad o achaques derivados de la edad.

En sus últimos años de vida, Jack Taylor trabajó en sus memorias, libro que iba a presentar públicamente el próximo mes de junio bajo el título “Mis 100 años de cine”, de la mano de la editorial Pigmalión.

Cabe señalar que el libro que repasa la trayectoria del actor salió a la venta el pasado mes de abril.

Muere Jack Taylor (Captura de pantalla)

¿Quién fue Jack Taylor?

El nombre real de Jack Taylor es George Brown Randall. Él nació en Oregon City. A los 25 años, tras separarse de su esposa e hijos, se mudó a San Francisco para estudiar actuación.

En su debut televisivo, coincidió con Marilyn Monroe. En el mundo del entretenimiento hizo buenas relaciones, pero no logró ingresar a Hollywood.

Con sentimientos de decepción y frustración dejó Estados Unidos y se mudó a México a finales de los años cincuenta. En el país trabajó con el cineasta Federico Curiel.

Su suerte estaba cambiando. El guionista de Buñuel, Julio Alejandro, escribió su primer protagónico en “La torre de marfil”.

Su vida dio un giro de 90 grados cuando se unió al elenco del musical “La pelirroja” cuya gira llegó a Madrid, donde creyó que no aguantaría las altas temperaturas, pero resultó lo contrario.

Desde finales de los años sesenta vivió en España, donde su físico y acento atrapó la atención de directores de cine de terror español.

Entre sus películas más conocidas se encuentran:

Nostradamus y el destructor de monstruos

Nostradamus, le genio de las tinieblas

Necronomicón

El conde Drácula

La orgía nocturna de los vampiros

El asesino está entre los trece

The Devil’s Exorcist

Mil gritos tiene la noche

La novena puerta

A2Z

Los fantasmas de GoyaGardel

Hijo de Caín

Wax