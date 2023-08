Gustavo Adolfo Infante es un polémico periodista de espectáculos de la televisión, famoso por sus fuertes opiniones y ahora por decir que la comida de Perú es “asquerosa”.

Ciertamente esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante entra en controversia en las redes sociales por expresar una opinión tan abiertamente.

Pues su carácter y personalidad, así como el modo en el que llega a expresar sus comentarios, le ha generado al presentador un sin fin de conflictos.

Incluso Gustavo Adolfo Infante ha quedado en malos términos con más de un famoso por lo mismo, convirtiéndose, para algunos, en el periodista más odiado.

Pues, al igual que con la comida peruana, el periodista expresa sin miedo lo que piensa de ciertas celebridades y sus carreras.

Todo ocurrió durante una emisión del matutino ‘Sale el Sol’, espacio en el que Gustavo Adolfo Infante participa como conductor.

Dentro del programa estaban hablando de Yahritza y su Esencia, un grupo musical que fue cancelado en redes sociales por haber expresado su disgusto a la comida de México.

Al respecto Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de los tres jóvenes, diciendo que las críticas estaban siendo muy injustas con ellos.

Momento en el que el presentador trató demostrar que no gustar de comida de determinado lugar tenía que generar un conflicto con el lugar en sí.

Por lo que aprovechó para expresar su opinión de la comida de Perú:

“Yo voy a dar una declaración ahorita y no creo que se vaya a romper la relación con el Perú. La comida de Cusco me parece asquerosa por eso que comen cuyo y ceviche negro y no me gusta. Y por eso no voy a tener un problema con Perú”

Gustavo Adolfo Infante