El coordinador general de la Secretaría del Bienestar en Puebla, Edgar Chumacero fue exhibido en presunta infidelidad con la delegada de la misma dependencia, Natalia Suárez.

Es un video que circula en redes sociales en la Feria de Puebla 2026, se observaría a una pareja besarse, a quienes la pareja de Édgar Chumacero, Sury Sosa, identificó.

Mediante sus redes sociales, la pareja de Édgar Chumacero le advirtió a Natalia Suárez que no se metiera con su marido, ya que sólo les estaba “viendo la cara” a ambas.

Édgar Chumacero y Natalia Suárez habrían sido captados en presunta infidelidad (Captura de pantalla)

Exhiben presunta infidelidad de Edgar Chumacero con Natalia Suárez, funcionarios del Bienestar en Puebla

En redes sociales compartieron un video de la Feria de Puebla 2026 en el que se observaría a Edgar Chumacero y Natalia Suárez besándose, por lo que apuntaron se trataría de una infidelidad.

De momento, Edgar Chumacero y Natalia Suárez no se han pronunciado tras la publicación, que derivó a su vez en la separación del funcionario de su pareja Sury Sosa.

Entre los señalamientos para la presunta pareja, Sury Sosa menciona que la infidelidad dataría desde hace varios meses, aunque el video es del pasado sábado 9 de mayo.

Al conocer el video, Sury Sosa afirma que se separó de Edgar Chumacero, aunque también apuntaron que terminaron hace varios meses, por lo cual no habría infidelidad con Natalia Suárez.

Pareja de Edgar Chumacero responde a presunta infidelidad con Natalia Suárez

Tras darse a conocer el video, la pareja de Edgar Chumacero, Sury Sosa, compartió un mensaje en el que señala ya había advertido a Natalia Suárez.

Señala que desde febrero había pedido a Natalia Suárez que no arriesgara su trabajo por el funcionario, en especial si buscaba una diputación para las próximas elecciones.

Edgar Chumacero “no valdría la pena”, afirmó Sury Sosa, quien agregó que no se trataba de exhibirla, sino de que su ahora ex no pueda jugar con las mujeres.