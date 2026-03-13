Maribel Guardia, de 66 años, solicitó que Imelda Garza Tuñón le pague una indemnización por vivir en su casa desde 2017.

En febrero de 2025, Maribel Guardia denunció a Imelda Garza Tuñón por violencia familiar y posteriormente solicitó que la cantante le pagara por los años que vivió en su casa.

Maribel Guardia solicitó que Imelda Garza Tuñón la indemnizara por vivir en su casa

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa se casaron en 2017 y se mudaron a la casa de Maribel Guardia, donde vivieron juntos durante 6 años hasta la muerte del cantante.

La cantante siguió viviendo en la casa de Maribel Guardia hasta 2025, cuando la actriz la demandó y solicitó la custodia de su nieto.

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia)

En el proceso de carácter penal que lleva Maribel Guardia contra su nuera, solicita que le pague los 8 años que vivió en su casa, según revelaron los abogados de Imelda Garza Tuñón.

El documento que solicita la indemnización a Imelda Garza Tuñón expresa que Maribel Guardia pide 30 días de salario mínimo por los años que vivió en su casa.

¿Cuánto pagaría Imelda Garza Tuñón a Maribel Guardia?

Maribel Guardia le daba alrededor de 23 mil pesos a Imelda Garza Tuñón para sus gastos y los de su hijo al mes.

Tras la pelea con su exnuera, Maribel Guardia estaría solicitando que se le regrese el dinero que le dio a Imelda Garza Tuñón.

Tan solo de los meses que vivió Imelda Garza Tuñón en su casa, Maribel Guardia solicita 30 días de salario mínimo que equivalen a un máximo de 9 mil 582 pesos.

Aunque el monto no se ha cuantificado por las autoridades, por un equivalente a 96 meses que vivió Imelda Garza Tuñón en la casa de su ex suegra podría pagar más de 919 mil 872 pesos.

A este monto no se le ha agregado la mensualidad que Maribel Guardia le daba a Imelda Garza Tuñón, por lo que la cifra podría aumentar hasta más de 3 millones de pesos.