Karime Pindter -de 32 años de edad- confesó a qué cuarto apoya de La Casa de los Famosos México 2025.

Y de acuerdo con Karime Pindter su preferencia por este cuarto de La Casa de los Famosos México 2025 se debió a que “está chistoso”.

Karime Pindter (Karime Pindter Instagram @karimepindter )

¿Qué cuarto apoya Karime Pindter de La Casa de los Famosos México 2025?

Durante un encuentro con la prensa, Karime Pindter confesó a qué cuarto apoya de La Casa de los Famosos México 2025.

Y aunque no es la primera que se cuestiona a Karime Pindter sobre su favoritismo en La Casa de los Famosos México 2025, en esta ocasión sí dio una respuesta.

Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

De acuerdo con la finalista de la segunda temporada del reality show de Televisa, su apoyo está con “team noche”.

Su preferencia se debería a que los miembros hacen que La Casa de los Famosos México 2025 sea divertida con sus ocurrencias.

“Está divertida, está padre, me ha gustado, está muy chistoso” Karime Pindter

Asimismo, Karime Pindter señaló que está disfrutando al drama que están viviendo otras habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Pues luego de 3 semanas encerrados, la finalista señaló que “ya se está poniendo interesante” la competencia.

Pero, aunque el apoyo de Karime Pindter actualmente es con el cuarto noche, la famosa recordó que hacía el final del programa todo puede llegar a cambiar.

Karime Pindter también apoya al cuarto noche de La Casa de los Famosos México 2025 en las nominaciones

Además de apoyar al cuarto noche de La Casa de los Famosos México 2025, Karime Pindter habló sobre los nominados de esta tercera semana:

Alexis Ayala: de 59 años de edad

Mar Contreras: de 44 años de edad

Mariana Botas: de 35 años de edad

Facundo: de 47 años de edad

Ninel Conde: de48 años de edad

José Luis Rodríguez El Guana: de 38 años de edad

Y de los posibles eliminados de esta semana de La Casa de los Famosos México 2025, Karime Pindter sigue apoyando a los miembros del team noche Alexis Ayala y Mar Contreras.