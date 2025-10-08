Michelle Lee Uecke Miller es la madre de Jesse y Joy Huerta, quienes se volvieron tendencia por su documental “Lo que nunca dijimos”, donde expusieron la relación que tuvieron con Eduardo Huerta.

Jesse & Joy hablaron de su vida personal y artística en “Lo que nunca dijimos”, donde retomaron la relación que tuvieron con sus padres.

¿Quién es Michelle Lee Uecke Miller? La madre de Jesse & Joy

Michelle Lee Uecke Miller es originaria de Wisconsin, Estados Unidos y madre de Jesse Huerta y Joy Huerta.

El nombre de la madre de Jesse & Joy se volvió tendencia tras el estreno del documental, “Lo que nunca dijimos”.

¿Qué edad tiene Michelle Lee Uecke Miller?

Michelle Lee Uecke Miller nació el 6 de junio, pero se desconoce el año exacto.

¿Quién es el esposo de Michelle Lee Uecke Miller?

Michelle Lee Uecke Miller se casó con Eduardo Huerta.

¿Qué signo zodiacal es Michelle Lee Uecke Miller?

Michelle Lee Uecke Miller es Géminis y las personas bajo este signo zodiacal son comunicativas y curiosas.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Lee Uecke Miller?

Michelle Lee Uecke Miller tiene tres hijos:

Jesse Huerta

Joy Huerta

Eduardo Huerta

¿Qué estudió Michelle Lee Uecke Miller?

No hay información sobre el grado académico de Michelle Lee Uecke Miller.

¿En qué ha trabajado Michelle Lee Uecke Miller?

Se desconoce las actividades laborales de Michelle Lee Uecke Miller.

Jesse & Joy hablaron de su vida familiar en el documental “Lo que nunca dijimos”

El pasado 25 de septiembre se estrenó “Lo que nunca dijimos”, un documental que aborda la vida personal de Jesse & Joy.

“Lo que nunca dijimos” habla de la complicada relación que tuvieron Jesse Huerta y Joy Huerta con su padre, Eduardo Huerta, quien era pastor.

El documental cuenta con cuatro episodios y muestran el lado íntimo, así como vulnerable del conocido dúo.

Jesse y Joy Huerta hablaron de su complicada relación familiar y los desafíos que enfrentaron a lo largo de su carrera.