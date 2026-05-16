Te contamos a qué hora termina el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes de este sábado 16 de mayo.

Caifanes regresa al Palacio de los Deportes en CDMX para dar una nueva fecha de concierto.

Horario del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

Así quedó el horario del sábado 16 de mayo para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Caifanes (Instagram | @caifanesmex)

El show de Caifanes será una noche llena de nostalgia, ya que la banda mexicana interpretará sus mejores éxitos, poniendo a cantar a todos sus fanáticos.

Temas como “Debajo de tu piel”, “Nubes” y “La célula que explota” harán vibrar el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si no quieres llegar tarde al Palacio de los Deportes, acá te damos la mejor ruta.

En transporte público, la estación más cercana al recinto, es Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para los que viajan en auto, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación porque el número de espacios es limitado.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.