Inna Moll es el nombre de la modelo e influencer que ganó el título de Miss Chile 2025, llegando a Miss Universo.

A finales de noviembre de 2025 Inna Moll se convirtió en tendencia al anunciar su compromiso con un empresario mexicano.

¿Quién es Inna Moll?

María Ignacia Moll, mejor conocida como Inna Moll, fue la representante de Chile en la edición Miss Universo 2025.

¿Cuántos años tiene Inna Moll?

Inna Moll nació el 2 de enero de 1997; actualmente Miss CHile tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Inna Moll?

Inna Moll está comprometida con el empresario mexicano Charlie Frettlohr.

¿Qué signo zodiacal es Inna Moll?

De acuerdo con la astrología, Inna Moll nació bajó el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Inna Moll?

Inna Moll no tiene hijos.

¿Qué estudió Inna Moll?

Inna Moll cursó estudios en Ingeniería Civil Industrial con modalidad semipresencial en la Advance UNAB.

¿En qué ha trabajado Inna Moll?

Inna Moll inició su carrera de modelo cuando tenía 8 años de edad.

Cuando cumplió 18 se mudó a Los Ángeles para continuar estableciéndose como modelo profesional.

Fue a partir de 2017 cuando Inna Moll adquirió una fuerte popularidad en su canal de YouTube, comenzando su carrera como creadora de contenido en los temas de belleza y estilo de vida.

Inna Moll (Instagram | @innamolluniverse)

Inna Moll anuncia su compromiso con el empresario Charlie Frettlohr

Fue por medio de sus redes sociales que Inna Moll anunció su compromiso con Charlie Frettlohr.