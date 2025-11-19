La representante mexicana en Miss Universo 2025, Fátima Bosch de 25 años de edad, brilla en traje típico y traje de baño durante la preliminar del certamen internacional de belleza.

Durante la pasarela de traje típico, Fátima Bosch fue de las más comentadas al portar uno de los looks más impresionantes en Miss Universo 2025.

Fátima Bosch brilla en traje típico y traje de baño durante la preliminar de Miss Universo 2025 (Especial )

Luego de ver a la tabasqueña Fátima Bosch con el traje típico mexicano diseñado por Fernando Ortiz inspirado en la diosa Xochiquétzal, de la belleza, las flores, el amor, la sensualidad, la fertilidad y las artes.

Traje típico de Fátima Bosch para Miss Universo 2025 que se destacó por sus tonalidades en rojo y verde, además de un impresionante penacho con pluma, así como con pedrería artesanal para destacar la mexicanidad.

Y por lo que en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025 con traje típico, la representante mexicana, Fátima Bosch dejó a más de uno impresionado.

México ya ganó. Fátima Bosch nunca defrauda. Nos dio pasarela, rostro, sonrisa, vestuario y aplausos del público. Y reina, reina y reina #missuniverse2025 pic.twitter.com/oJVRFj386U — marea 🌊 (@SoleSurvivoor) November 19, 2025

Fátima Bosch deslumbra en traje de baño durante la preliminar de Miss Universo 2025

Otro de los momentos en el que Fátima Bosch deslumbró en la preliminar de Miss Universo 2025 fue en la pasarela en traje de baño.

Donde Fátima Bosch se impuso con un traje de baño completo tipo swimsuit en color rojo, que combinó un pareo con colores al tono difuminados con zapatillas doradas.

Dejando nuevamente a todos impresionados, pues Fátima Bosch se impuso con pasos firmes y mucha seguridad durante el recorrido en la pasarela en traje de baño en preliminar de Miss Universo 2025.