Fátima Bosch -de 25 años de edad- continúa en representación de México en la edición número 74 de Miss Universo, el certamen internacional con sede 2025 en Tailandia.

Sigue el calendario completo rumbo a la gran final de Miss Universo 2025 y acompaña a la mexicana en los eventos restantes de la competencia.

Fátima Bosch será parte de la competencia de traje típico en Miss Universo 2025

Uno de los eventos más esperados dentro del certamen es la la competencia de traje típico, mismo en el que podrás apoyar a Fátima Bosch con la transmisión para México:

¿Dónde ver?: canal de YouTube Grand TV

Fecha: miércoles 19 de noviembre

Competencia traje típico: a las 12:00 a.m. (tiempo del centro de México)

Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (Instagram/@fatimaboschfdz)

Una de las razones por las que la competencia de traje típico en Miss Universo 2025 se ha convertido en uno de los desfiles favoritos, es porque permite un desglose de cultura y creatividad.

Es en este evento donde las concursantes lucen vestidos exclusivos que engloban una o más características o elementos de sus respectivas naciones.

Se sabe que el traje de Fátima Bosch correrá a cargo del diseñador Fernando Ortiz, quien en entrevista dijo haberse inspirado en la diosa diosa mexica de la belleza, el amor y las flores, Xochiquetzal.

¿Cuándo es la gran final de Miss Universo 2025?

El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la coronación de la próxima Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi.

La gran final llegará a México a través de la señal de Imagen Televisión y el canal de YouTube de Miss Universe en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Victoria Theilvig, ganadora de Miss Universo 2024, será la encargada de coronar a su sucesora.

Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, se corona como Miss Universo 2024 (@missuniverse / Instagram )

Mexicanas ganadoras de Miss Universo en la historia

Las mexicanas que en el pasado regresaron a México con una corona de Miss Universo fueron: