La gala final de Miss Universo 2025 se realizará el próximo 21 de noviembre y, días antes de la coronación, ya se ha dado a conocer quiénes integran el comité de selección de este gran evento; ellos son:
- Andrea Meza, Miss Universo 2020 de México
- Romero Britto, artista y escultor brasileño
- Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés
- Sharon Fonseca, modelo, actriz y empresaria de Venezuela
- Claude Makélélé, exfutbolista y entrenador francés
- Ismael Cala, periodista y escritor cubano-estadounidense
- Saina Nehwal, atleta y medallista olímpica
- Nok Chalida
- Juan Manuel Chaparro, cirujano plástico
- Fausto Altamirano, artista
- Marita Atete
- Yavy Yanay
- Camille Monasterio
- Yto Gonzaga
- James Irvin Healy
- Anna Shiwlall
Andrea Meza integra comité de selección de Miss Universo 2025
Andrea Meza, originaria del estado de Chihuahua, fue elegida como una de las personas que integrará el comité de selección de Miss Universo 2025. La mexicana ganó este certamen en 2020 y actualmente es modelo y presentadora.
Romero Britto integra comité de selección de Miss Universo 2025
Otro de los miembros del comité de selección de Miss Universo 2025 será Romero Britto, quien es un pintor, serígrafo y escultor originario de Brasil. Su trabajo combina elementos del cubismo, arte pop y graffiti de colores vibrantes.
Omar Harfouch integra comité de selección de Miss Universo 2025
Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés, es dueño de la revista francesa “Entrevue” y copropietario del canal internacional de televisión HDFashion & LifeStyle, y formará parte del comité de selección de Miss Universo 2025.
Sharon Fonseca integra comité de selección de Miss Universo 2025
Sharon Fonseca también será parte del comité de selección de Miss Universo 2025 siendo una modelo venezolana muy conocida, más aún por su actual pareja: el millonario Gianluca Vacch.
Claude Makélélé integra comité de selección de Miss Universo 2025
Claude Makélélé, reconocido mundialmente por su brillante trayectoria como futbolista y entrenador, llega al comité de selección de Miss Universo 2025 con la mirada disciplinada y estratégica que lo distinguió en la cancha.
Ismael Cala integra comité de selección de Miss Universo 2025
Ismael Cala, comunicador, periodista y conferencista reconocido en toda Latinoamérica, también forma parte del comité de Miss Universo 2025.
Saina Nehwal integra comité de selección de Miss Universo 2025
Saina Nehwal, ícono deportivo de la India y leyenda del bádminton mundial, participa en el comité de selección de Miss Universo 2025 con la fortaleza, disciplina y excelencia que definen su carrera.
Nok Chalida integra comité de selección de Miss Universo 2025
Nok Chalida será parte del comité de selección de Miss Universo 2025 como una figura vinculada al ámbito cultural y creativo de Asia, aportando una sensibilidad estética a la competencia.
Juan Manuel Chaparro integra comité de selección de Miss Universo 2025
Juan Manuel Chaparro integra el comité de Miss Universo 2025. Es un reconocido cirujano plástico y CEO de Bloom Beauty and Clinic Bebybloon art gallery.
Fausto Altamirano integra comité de selección de Miss Universo 2025
Fausto Altamirano, originario de Ecuador, forma parte del comité de selección de Miss Universo 2025 como un perfil asociado al análisis institucional.
Marita Atete integra comité de selección de Miss Universo 2025
Asimismo, la empresaria Marita Atete, originaria de Perú, también es unas de las personas que integran el comité de selección de Miss Universo 2025.
Yavy Yanay integra comité de selección de Miss Universo 2025
Yavy Yanay, ejecutivo de Israel, participa como jurado en Miss Universo 2025 con un perfil asociado a la creatividad y la innovación cultural, aunque se desconoce más de su trayectoria.
Anna Shiwlall integra comité de selección de Miss Universo 2025
La diseñadora Anna Shiwlall integra el comité de selección de Miss Universo 2025 aportando una mirada sensible y contemporánea a la evaluación de las concursantes.
Camille Monasterio integra comité de selección de Miss Universo 2025
Siendo un referente internacional en medicina regenerativa y bienestar integral, Camille Monasterio participa como jurado en Miss Universo 2025.
Yto Gonzaga integra comité de selección de Miss Universo 2025
Yto Gonzaga, diseñador filipino, forma parte del comité de Miss Universo 2025 como una figura asociada al entorno cultural y evaluativo del certamen.
James Irvin Healy integra comité de selección de Miss Universo 2025
James Irvin Healy, científico médico por UC Berkeley y Stanford, es reconocido por sus aportes a la innovación de la salud y participará en el comité de selección de Miss Universo 2025.