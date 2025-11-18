La gala final de Miss Universo 2025 se realizará el próximo 21 de noviembre y, días antes de la coronación, ya se ha dado a conocer quiénes integran el comité de selección de este gran evento; ellos son:

Andrea Meza, Miss Universo 2020 de México

Romero Britto, artista y escultor brasileño

Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés

Sharon Fonseca, modelo, actriz y empresaria de Venezuela

Claude Makélélé, exfutbolista y entrenador francés

Ismael Cala, periodista y escritor cubano-estadounidense

Saina Nehwal, atleta y medallista olímpica

Nok Chalida

Juan Manuel Chaparro, cirujano plástico

Fausto Altamirano, artista

Marita Atete

Yavy Yanay

Camille Monasterio

Yto Gonzaga

James Irvin Healy

Anna Shiwlall

Andrea Meza integra comité de selección de Miss Universo 2025

Andrea Meza, originaria del estado de Chihuahua, fue elegida como una de las personas que integrará el comité de selección de Miss Universo 2025. La mexicana ganó este certamen en 2020 y actualmente es modelo y presentadora.

Andrea Meza (@andreamezamx / Instagram)

Romero Britto integra comité de selección de Miss Universo 2025

Otro de los miembros del comité de selección de Miss Universo 2025 será Romero Britto, quien es un pintor, serígrafo y escultor originario de Brasil. Su trabajo combina elementos del cubismo, arte pop y graffiti de colores vibrantes.

Omar Harfouch integra comité de selección de Miss Universo 2025

Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés, es dueño de la revista francesa “Entrevue” y copropietario del canal internacional de televisión HDFashion & LifeStyle, y formará parte del comité de selección de Miss Universo 2025.

¿Quién es Omar Harfouch? Compositor y millonario libanés (Especial )

Sharon Fonseca integra comité de selección de Miss Universo 2025

Sharon Fonseca también será parte del comité de selección de Miss Universo 2025 siendo una modelo venezolana muy conocida, más aún por su actual pareja: el millonario Gianluca Vacch.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca (@gianlucavacchi/Instagram)

Claude Makélélé integra comité de selección de Miss Universo 2025

Claude Makélélé, reconocido mundialmente por su brillante trayectoria como futbolista y entrenador, llega al comité de selección de Miss Universo 2025 con la mirada disciplinada y estratégica que lo distinguió en la cancha.

Ismael Cala integra comité de selección de Miss Universo 2025

Ismael Cala, comunicador, periodista y conferencista reconocido en toda Latinoamérica, también forma parte del comité de Miss Universo 2025.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales )

Saina Nehwal integra comité de selección de Miss Universo 2025

Saina Nehwal, ícono deportivo de la India y leyenda del bádminton mundial, participa en el comité de selección de Miss Universo 2025 con la fortaleza, disciplina y excelencia que definen su carrera.

Nok Chalida integra comité de selección de Miss Universo 2025

Nok Chalida será parte del comité de selección de Miss Universo 2025 como una figura vinculada al ámbito cultural y creativo de Asia, aportando una sensibilidad estética a la competencia.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales )

Juan Manuel Chaparro integra comité de selección de Miss Universo 2025

Juan Manuel Chaparro integra el comité de Miss Universo 2025. Es un reconocido cirujano plástico y CEO de Bloom Beauty and Clinic Bebybloon art gallery.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Fausto Altamirano integra comité de selección de Miss Universo 2025

Fausto Altamirano, originario de Ecuador, forma parte del comité de selección de Miss Universo 2025 como un perfil asociado al análisis institucional.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Marita Atete integra comité de selección de Miss Universo 2025

Asimismo, la empresaria Marita Atete, originaria de Perú, también es unas de las personas que integran el comité de selección de Miss Universo 2025.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Yavy Yanay integra comité de selección de Miss Universo 2025

Yavy Yanay, ejecutivo de Israel, participa como jurado en Miss Universo 2025 con un perfil asociado a la creatividad y la innovación cultural, aunque se desconoce más de su trayectoria.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Anna Shiwlall integra comité de selección de Miss Universo 2025

La diseñadora Anna Shiwlall integra el comité de selección de Miss Universo 2025 aportando una mirada sensible y contemporánea a la evaluación de las concursantes.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Camille Monasterio integra comité de selección de Miss Universo 2025

Siendo un referente internacional en medicina regenerativa y bienestar integral, Camille Monasterio participa como jurado en Miss Universo 2025.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

Yto Gonzaga integra comité de selección de Miss Universo 2025

Yto Gonzaga, diseñador filipino, forma parte del comité de Miss Universo 2025 como una figura asociada al entorno cultural y evaluativo del certamen.

Comité de selección de Miss Universo 2025 (Redes sociales)

James Irvin Healy integra comité de selección de Miss Universo 2025

James Irvin Healy, científico médico por UC Berkeley y Stanford, es reconocido por sus aportes a la innovación de la salud y participará en el comité de selección de Miss Universo 2025.