Tras las amenazas que Yeri Mua de 23 años de edad, ha recibido del F.E.S., Danna Paola se pronunció, pero no es la única famosa que la apoya.

Yeri Mua pidió a sus fans no olvidarse de las amenazas que ha recibido del F.E.S., asegurando que no es polémica, siendo Danna Paola de 30 años de edad, una de las famosas que sabe bien el tema que está viviendo.

Danna Paola se solidariza con Yeri Mua tras amenazas de F.E.S., pero también tres famosos más

Danna Paola se mostró solidaria con Yeri Mua tras recibir amenazas de F.E.S. el fandom de Lonche de Huevito, pero no es la única famosa que se ha pronunciado, pues también han sido:

Juan Guarnizo de 28 años de edad

Nana Calistar, de edad desconocida

Rocío Nahle de 61 años de edad

Antes que Danna Paola, Juan Guarnizo también se pronunció sobre las amenazas y aseguró que son acciones que no se deben tomar a juego.

Juan Guarnizo, streamer popular de Twitch. (@JuanSGuarnizo)

Por otra parte, el astrólogo Nana Calistar también se pronunció sobre las amenazas a Yeri Mua asegurándole “no estas sola ante esta situación”.

Nana Calistar y su horóscopo se busca tanto como el de Mhoni Vidente (Instagram nanacalistartv / Instagram nanacalistartv)

Asimismo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle mandó un mensaje a la estrella naciente de su Estado, ofreciéndole protección.

“El respaldo institucional refuerza el apoyo de la comunidad ante estas amenazas”. Rocío Nahle, política.

Rocío Nahle reacciona a refinería de huachicol en Veracruz (Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

“Mucha luz”: Danna Paola envía mensaje a Yeri Mua tras amenazas del F.E.S.

Lonche de Huevito se deslindó de las amenazas que sus fans estén haciendo contra Yeri Mua, pero ni Danna Paola se está tomando todo a juego y su mensaje lo dejó claro.

En un encuentro con la prensa que los fans de Yeri Mua tomaron, se compartió el apoyo que Danna Paola demostró hacia la cantante de Veracruz.

Fue en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que Danna Paola fue cuestionada por la prensa con un mensaje hacia Yeri Mua.

Y es que la cantante de reguetón le dejó claro a sus seguidores que la exhibición de las amenazas del F.E.S. no eran polémica ni escándalo. Ante ello, Danna Paola demostró estar enterada.

Tras el cuestionamiento, Danna Paola le deseó “mucha luz” a Yeri Mua, además de que le mandó bendiciones así como la protección de Dios.

“Mucha luz, muchas bendiciones (...) le deseo lo mejor. Qué Dios la bendiga”. Danna Paola, cantante.

Por otra parte, Danna Paola recordó que Yeri Mua “es una mujer muy exitosa” reconociendo su labor que tiene en redes sociales y en el ámbito musical.

El mensaje que la cantante de “KHE CALOR” fue compartido por Yeri Mua mediante su cuenta de X, antes Twitter, solo retuiteando sin ningún comentario al respecto.



