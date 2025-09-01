A Lonche de Huevito no le pareció que Yeri Mua de 23 años de edad, lo señalara de ser la mente maestra detrás de amenazas de la F.E.S. y la amedrentó con demanda en Estados Unidos y más de un insulto.

Asegurando que él no tendrá demanda contra Yeri Mua en México, sino en Estados Unidos, Lonche de Huevito demostró lo que la cantante acusa del streamer.

Lonche de Huevito manda a callar con insultos a Yeri Mua y advierte demanda en Estados Unidos

La polémica por las amenazas que Yeri Mua está recibiendo de la F.E.S., el grupo de seguidores de Lonche de Huevito, sigue, pero ahora es el streamer quien decidió amedrentarla.

Víctor Ordoñez, el streamer Lonche de Huevito. (@LoncheDeHuevito)

A través de un video que se ha comenzado a hacer viral en redes sociales, Lonche de Huevito estalló contra Yeri Mua porque esta lo acusó de estar ligado con el narcotráfico.

Y es que las amenazas de muerte que Yeri Mua está recibiendo de los seguidores de Lonche de Huevito la llevaron a señalar los nexos que tendría el streamer, pero a él no le gustó.

Fue así que el líder de la F.E.S decidió mandarle un mensaje a Yeri Mua envuelto en insultos que confirmarían que el streamer no es de lo mejor para el contenido en redes sociales.

“Si sigue diciendo ese tipo de cosas [Yeri Mua] ponte verga, a mí no me gustan esas mamaditas (...) Cómo vas a decir en los medios como si yo te estuviera amenazando, ¿acaso eres tonta? Déjate de mamadas niña”. Lonche de Huevito, streamer.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Por otra parte, le aseguró que él más allá de demandarla en México como Yeri Mua dijo que haría con Lonche de Huevito, lo hará en Estados Unidos por daño difamación.

“Ponte verga Yeri [Mua], aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano (...) No te queda la movie, no seas tonta, ya deja de ser inmadura. Te voy a poner una demanda en los Estados Unidos, ponte bien trucha, una mamadita más que vea (...) Demanda en Estados Unidos por difamación”. Lonche de Huevito, influencer.

Lonche de Huevito no detendrá amenazas contra Yeri Mua de la F.E.S

Lonche de Huevito dijo que demandaría a Yeri Mua en Estados Unidos, pero además le dejó claro que no detendrá amenazas que la F.E.S está haciendo contra la influencer por más violentas que sean.

En el mismo video viral, Lonche de Huevito se deslindó de la F.E.S, pese a que estos son sus seguidores en redes sociales, asegurando que ellos son libres de amenazarla o hacer lo necesario porque ella los hizo enojar.

“Mi comunidad es libre de hacer lo que se le de la puta gana porque yo no soy su líder, lo hacen porque quieren (...) Si la comunidad te odia es porque tú te lo ganaste, yo no les dije nada, lo hicieron porque me quieren, ni modo”. Lonche de Huevito, influencer.

Finalmente, Lonche de Huevito le advirtió a Yeri Mua que “una mamadita más” y emprenderá contra ella.