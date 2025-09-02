Yeri Mua se dedica “Cuando muere una dama” de Jenni Rivera tras amenazas de Lonche de Huevito

Yeri Mua -de 23 años de edad- causó alarma entre sus seguidores luego de denunciar ser víctima de amenazas de muerte de parte de Lonche de Huevito.

Yeri Mua compartió una historia de Instagram en la que se puede observar una vela encendida, un ángel y un plato con incienso.

Yeri Mua no colocó una descripción en el video, pero la letra de la canción de Jenni Rivera, “Cuando muere una dama”, lo dijo todo.

Letra de “Cuando muere una dama”, canción de Jenni Rivera que usó Yeri Mua

“Pongan atención, mi gente

Les tengo una petición

Parecerá diferente al escucharlo en mi voz

Les cantaré mis deseo al dejarme en el panteón

También las mujeres mueren y yo quiero celebración

Quiero una última parranda

Por allá en mi funeral

Todos los que me quisieron

La tendrán que celebrar

Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar

Fui una guerrillera fuerte

Que por sus hijos luchó

Recuerden muy bien que en vida

Su madre no se rajó

Con la frente muy en alto

Despídanla con honor

Quiero mi grupo norteño

Y que sea con tololoche

Échense un trago por mi

Y también un que otro toque

Ya se fue la hija del pueblo

La mujer de los huevotes

Y no me lloren, mis plebes

Ustedes nada más colecten regalías

Y mis muchachos del Grupo Desatado, que siga la fumadera

A todas mis enemigas

Que quisieron imitarme

Se acabó su pesadilla

Pero siempre han de envidiarme

Siempre fue la preferida

No pudieron alcanzarme

Amores tuve a montones

Sé que me van a extrañar

Los que mis labios tocaron

Se los van a saborear

Pero el amor de mi vida

Es el que más va a llorar

A mi familia querida

Mis padres y mis hermanos

Sé muy bien que en la otra vida

Volveremos a juntarnos

Para reír y gozar

De lo mucho que triunfamos

Y no me extrañen, mis jefes

Que su hija la rebelde por siempre vivirá

Ya me voy a otro concierto

Voy a cantar con Adán

Un dueto tengo pendiente

Por allá con su papá

Saúl Viera y Selena también me recibirán

Que en mi lindo Playa Larga

Haya una última parranda

Que me canten mis hermanos

Mi madre flores reparta

Mi padre fotografías

Y mi hermana lea mi carta

Tomen tequila y cerveza

Que toquen fuerte las bandas

Suelten por mí mariposas

Apláudanme con sus palmas

Porque así es como celebran

Cuando se muere una dama".

Quienes aseguran que es un mensaje de despedida tras amenazas de muerte de Víctor Ordoñez, mejor conocido como Lonche de Huevito

Yeri Mua reportó en sus redes sociales que Lonche de Huevito la amenazó directamente a ella y a su familia.

La influencer señaló que las amenazas de muerte también provienen de los fans de Lonche de Huevito, conocidos como los F.E.S.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua / Facebook)

¿Qué está pasando entre Yeri Mua y Lonche de Huevito?

Yeri Mua se encuentra en una difícil situación tras denunciar a Lonche de Huevito y sus fans —conocidos como F.E.S.— de amenazas de muerte.

La cantante recurrió a sus redes sociales para hacer responsable a Lonche de Huevito y sus fans de cualquier cosa que le pasara a ella o a sus seres queridos.

“Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”. Yeri Mua

Yeri Mua compartió que ha estado recibiendo mensajes atemorizantes, así como publicaciones de encapuchados que amenazan de muerte a ella y a su familia .

Y hasta una narcomanta fue difundida para que Yeri Mua no se presente el próximo 14 de septiembre en Tijuana junto a El Malilla.

Yeri Mua también solicitó el apoyo de de la presidenta Claudia Sheinbaum para que que investigue a Lonche de Huevito y a sus seguidores.

Se conoce que la polémica entre Yeri Mua Y Lonche de Huevito habría comenzado durante una fiesta en yate en Miami, celebrada el 24 de agosto de 2025.