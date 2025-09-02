Yeri Mua se dedica “Cuando muere una dama” de Jenni Rivera tras amenazas de Lonche de Huevito

Yeri Mua -de 23 años de edad- causó alarma entre sus seguidores luego de denunciar ser víctima de amenazas de muerte de parte de Lonche de Huevito.
La cantante e infuencer, Yeri Mua, recurrió a historias de Instagram para dedicarse “Cuando muere una dama” de Jenni Rivera.
Yeri Mua compartió una historia de Instagram en la que se puede observar una vela encendida, un ángel y un plato con incienso.
Yeri Mua no colocó una descripción en el video, pero la letra de la canción de Jenni Rivera, “Cuando muere una dama”, lo dijo todo.
Letra de “Cuando muere una dama”, canción de Jenni Rivera que usó Yeri Mua
“Pongan atención, mi gente
Les tengo una petición
Parecerá diferente al escucharlo en mi voz
Les cantaré mis deseo al dejarme en el panteón
También las mujeres mueren y yo quiero celebración
Quiero una última parranda
Por allá en mi funeral
Todos los que me quisieron
La tendrán que celebrar
Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar
Fui una guerrillera fuerte
Que por sus hijos luchó
Recuerden muy bien que en vida
Su madre no se rajó
Con la frente muy en alto
Despídanla con honor
Quiero mi grupo norteño
Y que sea con tololoche
Échense un trago por mi
Y también un que otro toque
Ya se fue la hija del pueblo
La mujer de los huevotes
Y no me lloren, mis plebes
Ustedes nada más colecten regalías
Y mis muchachos del Grupo Desatado, que siga la fumadera
A todas mis enemigas
Que quisieron imitarme
Se acabó su pesadilla
Pero siempre han de envidiarme
Siempre fue la preferida
No pudieron alcanzarme
Amores tuve a montones
Sé que me van a extrañar
Los que mis labios tocaron
Se los van a saborear
Pero el amor de mi vida
Es el que más va a llorar
A mi familia querida
Mis padres y mis hermanos
Sé muy bien que en la otra vida
Volveremos a juntarnos
Para reír y gozar
De lo mucho que triunfamos
Y no me extrañen, mis jefes
Que su hija la rebelde por siempre vivirá
Ya me voy a otro concierto
Voy a cantar con Adán
Un dueto tengo pendiente
Por allá con su papá
Saúl Viera y Selena también me recibirán
Que en mi lindo Playa Larga
Haya una última parranda
Que me canten mis hermanos
Mi madre flores reparta
Mi padre fotografías
Y mi hermana lea mi carta
Tomen tequila y cerveza
Que toquen fuerte las bandas
Suelten por mí mariposas
Apláudanme con sus palmas
Porque así es como celebran
Cuando se muere una dama".
Video de Yeri Mua genera revuelo tras polémica con Lonche de Huevito
El video de Yeri Mua con una canción de Jenni Rivera, generó revuelo entre sus fans.
Quienes aseguran que es un mensaje de despedida tras amenazas de muerte de Víctor Ordoñez, mejor conocido como Lonche de Huevito
Yeri Mua reportó en sus redes sociales que Lonche de Huevito la amenazó directamente a ella y a su familia.
La influencer señaló que las amenazas de muerte también provienen de los fans de Lonche de Huevito, conocidos como los F.E.S.
¿Qué está pasando entre Yeri Mua y Lonche de Huevito?
Yeri Mua se encuentra en una difícil situación tras denunciar a Lonche de Huevito y sus fans —conocidos como F.E.S.— de amenazas de muerte.
La cantante recurrió a sus redes sociales para hacer responsable a Lonche de Huevito y sus fans de cualquier cosa que le pasara a ella o a sus seres queridos.
“Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”.Yeri Mua
Yeri Mua compartió que ha estado recibiendo mensajes atemorizantes, así como publicaciones de encapuchados que amenazan de muerte a ella y a su familia.
Y hasta una narcomanta fue difundida para que Yeri Mua no se presente el próximo 14 de septiembre en Tijuana junto a El Malilla.
Yeri Mua también solicitó el apoyo de de la presidenta Claudia Sheinbaum para que que investigue a Lonche de Huevito y a sus seguidores.
Se conoce que la polémica entre Yeri Mua Y Lonche de Huevito habría comenzado durante una fiesta en yate en Miami, celebrada el 24 de agosto de 2025.