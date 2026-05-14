Producida por Blumhouse y Focus Features, Obsesión llega como esa sorpresa de 2026 dentro del género de terror, donde utiliza el clásico “ten cuidado con lo que deseas” llevado al extremo.

Con esto, Obsesión logra construir una narrativa que incomoda profundamente al espectador al transformar el deseo de ser amado, en algo aterrador.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Obsesión tiene una premisa bastante oscura Inde Navarrete se lleva las palmas en Obsesión Obsesión da un mensaje sobre el abuso y la toxicidad Obsesión tiene un equilibrio entre lo absurdo y el horror La dirección de Obsesión es excelente

Obsesión tiene una premisa bastante oscura

Obsesión tiene una premisa bastante oscura, lo cual hace a la película tan atractiva.

La historia sigue a Bear, un empleado de una tienda de música que está enamorado de su mejor amiga y compañera de trabajo, Nikki.

Obsesión (Universal)

Ante la incapacidad de confesar sus sentimientos, Bear adquiere un supuesto artefacto mágico que cumple cualquier deseo; aunque piensa que es una farsa, decide intentarlo.

Desencadenando una pesadilla de manera inmediata, experimentando la forma más oscura del amor; además de afectar la misma voluntad de su amiga, lo cual lleva poco a poco a cuestionarse lo que ha hecho.

La narrativa gira en torno al deseo, el egoísmo y la culpa que traen consigo la necesidad humana de estar con alguien; no importando todo lo que eso traiga consigo.

Inde Navarrete se lleva las palmas en Obsesión

Aunque no es la protagonista como tal, Inde Navarrete se lleva las palmas en Obsesión gracias a su excelente trabajo como Nikki.

La actriz de 25 años hace una gran interpretación, mostrando un gran rango actoral, pasando prácticamente por todas las emociones a lo largo de la película.

Nikki pasa de ser una chica “normal” a una presencia errática y tóxica, obsesionada con la presencia de Bear; al mismo tiempo que lucha por liberarse del embrujo al que fue sometida.

Y logrando transmitir el horror de alguien cuya autonomía y voluntad han sido robadas, alternando entre la devoción y el miedo, de alguien que está atrapado en un monstruo.

Obsesión (Universal)

Obsesión da un mensaje sobre el abuso y la toxicidad

Algo interesante es que Obsesión da un mensaje sobre el abuso y la toxicidad, señalando que estos no necesariamente se dan de manera intencional o “maligna”, sino a veces por pura casualidad e incluso con buenas intenciones detrás.

Bear busca alejarse de la etiqueta de “tipo problemático”, pero al mismo tiempo aprovecha la situación moralmente gris que le da su deseo cumplido, a pesar de que al final esto trae más problemas que beneficios.

Por su parte, Nikki, si bien no es “ella misma”, representa muy bien la toxicidad que llegan a alcanzar algunas personas alrededor de otras, no necesariamente sus parejas; buscando que todo gire a su alrededor.

Ambos entran en un círculo vicioso donde saben que las cosas no están bien, pero aún así resisten los abusos de la otra persona; ya sea porque no están en control de sí mismos, o porque supuestamente se obtuvo lo que se quería.

Obsesión (Universal)

Obsesión tiene un equilibrio entre lo absurdo y el horror

El director Curry Barker ya se puede catalogar con una de las promesas jóvenes en el género, pues Obsesión tiene un equilibrio entre lo absurdo y el horror.

La película utiliza un humor donde las situaciones son tan absurdas y extremas que el público no puede evitar reír ante la incomodidad, que además ayuda a romper la tensión.

Donde el horror se vuelve real y físico, con escenas de violencia brutal y gore, así como elementos escatológicos que molestarán a más de una persona, lo cual demuestra lo bien ejecutada que está la obra.

Obsesión (Universal)

La dirección de Obsesión es excelente

Hay que decir que la dirección de Obsesión es excelente, pues en su poco más de hora y media de metraje, todo fluye de manera constante, casi sin puntos muertos o caídas pronunciadas.

Aunque sí los tiene, en general el director evita los sustos fáciles y opta por construir una atmósfera de inquietud e incomodidad, que incluso hacen partícipe al espectador de la obsesión de Nikki.

Por su parte, la cinematografía logra crear un efecto de claustrofobia y ansiedad como pocas películas del género en la actualidad.

Especialmente en las secuencias nocturnas donde el uso de la oscuridad total permite que Nikki aceche desde las sombras, pareciendo más una criatura que un ser humano.

Obsesión (Universal)

¿Vale la pena Obsesión?

Obsesión es sin duda una de las mejores películas de terror de los últimos años, demostrando una gran originalidad y entender perfectamente el género.

Si bien no es perfecta, pues prácticamente no te explica nada del trasfondo de los personajes y su final se extiende demasiado, el impacto emocional y visceral es innegable.

Siendo una obra que obliga al espectador a cuestionar la naturaleza del consentimiento y los límites del deseo personal, así como de lo que está dispuesto a soportar con tal de no estar solo.

Dejando una sensación inquietante que perdura mucho después de que terminan los créditos, más aún si conoces o has estado con personas parecidas a los protagonistas.