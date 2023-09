En redes sociales, la polémica influencer Yeri Mua volvió a llamar la atención luego de decirle “jerga” a un huipil, una prenda artesanal.

Y es que los usuarios señalaron que la manera en la que Yeri Mua se refirió al huipil, fue una falta de respeto.

Tanto para las tradiciones, como para los artesanos que la elaboran.

Sin embargo, esta solo sería una de las muchas polémicas en las que se ha visto envuelta; por lo que aquí te contamos quién es Yeri Mua.

El 16 de septiembre, en su cuenta oficial en Facebook, Yeri Mua compartió un video en el que llamó “jerga” a un huipil mientras lo vestía.

Y a pesar de que el comentario sobre el huipil fue una mala broma, en redes sociales los usuarios tundieron a Yeri Mua tachándola de irrespetuosa.

Incluso, la promotora cultural Luz Valdez le recriminó a la influencer la forma en la que se refirió al textil artesanal y como lo vistió.

Pues de acuerdo con Luz Valdez, la prenda a la que Yeri Mua llamó “jerga” era un “huipil amuzgo estilizado tejido en telar de cintura”.

Esta prenda artesanal, además del tiempo que requiere su confección, incluye la “identidad e historia de un pueblo”.

Por lo que instó a Yeri Mua a respetar el trabajo y a los artesanos de México.

Fue a través de una transmisión en vivo, que Yeri Mua confirmó a sus seguidores estar embarazada de su ex, Naim Darrechi.

A la par dio a conocer que no se siente lista para ser madre. Motivo por el cual decidió interrumpir su embarazo.

Todo parece indicar que la influencer se molestó con Naim Darrechi por anunciar el embarazo y su interrupción.

Pues aparentemente, ambos habían acordado no decir nada al respecto.

Yeri Mua dijo que la interrupción de su embarazo se vio motivada por las agresiones que sufrió de Naim Darrechi.

Por lo que contó la influencer, su ahora exnovio la había golpeado en la cara, algo que la hizo darse cuenta de que no podía un hijo.

Sobre todo porque se había enterado del embarazo después de que Naim Darrechi la había golpeado, una situación que la deprimió.

Sobre todo porque no quería tener un hijo con un hombre que la había agredido , pues no quería tener que explicarle a su futuro hijo porqué tenía moretones.

Casi a la par de las declaraciones de Yeri Mua, Naim Darrechi también salió a contar su versión de los hechos.

Fue a través de sus historias de Instagram, que el influencer salió a reconocer que sí golpeó a Yeri Mua en la cara.

Pero dijo hacerlo solo porque, durante una pelea, la incluencer estaba en estado de ebriedad y lo amenazó con un cuchillo.

De acuerdo con Naim Darrechi, temió por la vida de ambos y actuó de manera violenta cuando la golpeó.

Del mismo modo dijo que hay videos que probarían su versión debido a que Yeri Mua contaba con cámaras dentro de su casa.

“Ella de normal es la mejor niña que conozco. Pero ella borracha agarró el cuchillo y me amenazó ‘que le diera el movil’. Con el cuchillo ya me había dado un toque horizontal, no me lo clavó porque si no sí me mataba; me dio como un machetazo”

NAIM DARRECHI