Yeri Mua -de 23 años de edad- denuncia que las amenazas de muerte no solo han sido dirigidas hacia su persona y es que la vida de su hermano también estaría en riesgo.

La influencer y cantante Yeri Mua señaló a Lonche de Huevito como el responsable de las amenazas de muerte que ha recibido por parte de sus seguidores conocidos como F.E.S.

Yeri Mua denuncia que su hermano menor de edad también ha recibido amenazas de muerte

Luego de las amenazas de muerte que ha recibido, Yeri Mua confirmó que se encuentra escondida y es que estos mensajes no solo han afectado su seguridad personal, sino también la de su familia.

Yeri Mua en stream con Lonche de Huevito y Willito. (Kick/lonche / Tomada de video)

Y es que Yeri Mua denunció públicamente que su hermano menor de edad también ha recibido amenazas de muerte.

A través de un mensaje en sus Instagram Stories, Yeri Mua se refirió a como no solo ella ha tenido que cambiar su vida sino también su familia.

Yeri Mua incluso se refirió a las declaraciones de Lonche de Huevito donde se deslinda de las amenazas de sus seguidores F.E.S.

Y aseguró que como él habla de su ciudadanía en Estados Unidos, su hermano nació en aquel país y por ser menor de edad las amenazas de muerte son un tema serio.

“¿Por qué se le cuestiona a la persona que recibe amenazas de muerte junto con toda su familia, incluyendo a mi hermano que es menor de edad, que por cierto es nacido en Estados Unidos, para el que sigue chingue y chingue con su ciudadanía, cuando las amenazas de muerte hacia un menor de edad americano serían mucho peor vistas ante la corte ‘gringa’?” Yeri Mua

Aunque en su mensaje Yeri Mua no mencionó en nombre de Lonche de Huevito y sus seguidores F.E.S. en otras ocasiones los responsabilizó por las amenazas de muerte que ha recibido.

Yeri Mua por amenazas de F.E.S. y Lonche de Huevito (Instagram | Captura de pantalla)

Yeri Mua asegura que no es la única influencer que ha recibido amenazas de muerte

En su mensaje, Yeri Mua negó que este ocupando las amenazas de muerte como publicidad y es que aseguró que ha tenido que cambiar su vida y ahora cuenta con mayor seguridad.

“Claramente, si emito denuncia no precisamente sería en la fiscalía de Baja California, sino en la que considere mi equipo legal. ¿Cuál sería mi necesidad de hacer marketing bajo una situación tan delicada?” Yeri Mua

Yeri Mua aseguró que no es la única influencer que ha sido amenazada de muerte, por lo que espera que también decidan proceder legalmente.

“No soy la única que ha recibido amenazas, otros creadores también y espero que también se animen a denunciar porque no está bien que nadie le ponga un alto a todo esto” Yeri Mua

Y es que para Yeri Mua, F.E.S. actúa como un grupo delictivo ya que utilizan mantas y videos para intimidar a las personas.

Yeri Mua lamentó que o pueda salir a la calle sin seguridad y que su vida cotidiana se vea truncada.

Pero se mostró confiada de que sus abogados sabrán proceder correctamente y ella se mantendrá escondida para no entorpecer el proceso.

Yeri Mua les pidió a sus seguidores que le ayuden a difundir su mensaje y es que cree que de esa manera podrán poner un freno a esta situación.

En su mensaje, Yeri Mua dejó en claro que no se va a dejar de nadie, pero lo único que desea es poder recuperar su tranquilidad.