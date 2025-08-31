Yeri Mua acusa a otro influencer conocido como ‘Lonche de huevito’, Víctor Ordoñez de ser responsable de amenazas de muerte que ha recibido ella y su familia.

Desde redes sociales la cantante e influencer Yeri Mua denunció que recibió amenazas de muerte para que no se presentara en un show en Tijuana, Baja California.

La cantante y youtuber señala al influencer originario de Los Monchis, Sinaloa conocido como ‘Lonche de huevito’ de estar detrás de las amenazas en su contra.

Yeri Mua acusa a influencer Víctor Ordoñez y sus fans los F.E.S de ser responsables de amenazas de muerte

También con un video la cantante Yeri Mua, responsabilizó a influencer Víctor Ordoñez y sus fans los F.E.S de las amenazas de muerte que ha recibido hacia su familia y ella.

Detalló que los hace responsable por cualquier cosa que pudiera ocurrirle o a cualquier persona a su al rededor.

“Eh, yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamarlos fes, eh, pues por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. La neta no creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados" Yeri Mua, cantante e influencer

🔴 @yerimua advirtió que si algo le pasa, el responsable sería @LoncheDeHuevito y sus fans

"Yo hago responsable a Lonche y los FES por cualquier cosa (...) no creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados"#yerimua #tijuana pic.twitter.com/tozmFC6cPP — SDP Noticias (@sdpnoticias) August 31, 2025

Asimismo, resaltó que en México es ilegal que pongan mantas con amenazas de muerte como las que recibió, previa a su presentación del 14 de septiembre de 2025 en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tijuana que se llevará a cabo en el Parque Morelos.

En esta presentación Yero Mua se presentaría junto con el compositor ‘El Malilla’.

Yeri Mua acusa a Víctor Ordoñez de ser responsable de amenazas de muerte; procederá legalmente

Después de mostrar a sus fanáticos las amenazas de muerte que recibió, Yeri Mua asegura que va a proceder legalmente.

Por lo que la cantante e influencer Yeri Mua podría irse en contra del influencer de Los Monchis, Sinaloa, Víctor Orduñez de manera legal.

En las amenazas de muerte que recibió la cantante había imágenes de armas, balas con nombre y hasta una manta le advertían que si se presentaba en Tijuana, este sería su último show.