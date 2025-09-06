Yeri Mua -de 23 años de edad- reapareció brevemente en redes y declaró estar escondida tras amenazas de muerte de la F.E.S.

A finales de agosto y principios de septiembre de 2025, la integridad de Yeri Mua y su familia se ha visto amenazada por los seguidores de Lonche de Huevito.

“Permanezco oculta”, dice Yeri Mua por amenazas de F.E.S. y Lonche de Huevito

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Yeri Mua lanzó un breve comunicado sobre su situación actual.

La influencer no solo negó que el escándalo se trate de una estrategia publicitaria, sino también para hacer un llamado a las autoridades.

Yeri Mua y Lonche de Huevito en su stream. (Kick/lonche / Tomada de video)

“Si permanezco oculta es por recomendación de las autoridades para resguardar mi seguridad”, se lee en el escrito de Yeri Mua.

Del mismo modo, criticó el sistema social de México, alegando que se le cuestiona más a la persona amenazada y no a la que amenaza.

En medio del escándalo, Yeri Mua también señaló la forma en la que la narcocultura se ha apoderado de espacios dentro de redes y creación de contenido.

Señalando que la F.E.S. actúa como grupo delictivo por la forma en la que operan con la intimidación por medio de mantas y videos.

La cantante denunció, además, que no es la única influencer que ha recibido amenazas de muerte.

Por lo que invita a otras víctimas de intimidación a alzar la voz y proceder con las denuncias correspondientes.

“Espero que también se animen a denunciar porque no está bien que nadie le ponga un alto a todo esto”, escribió Yeri Mua.

Finalmente, habló de cómo las amenazas de F.E.S. por Lonche de Huevito han truncado su vida cotidiana.

Asegurando que ahora no puede salir a la calle ni postear cosas en sus redes como hacía de costumbre. Situación que, del mismo modo, ha frenado su trabajo.

“No tengo miedo de alzar la voz, pero no puedo entorpecer el proceso”, finalizó Yeri Mua.

Yeri Mua por amenazas de F.E.S. y Lonche de Huevito (Instagram | Captura de pantalla)

Yeri Mua recibe apoyo de amigos e influencers tras ser amenazada de muerte

El caso de Yeri Mua ha alcanzado relevancia a nivel nacional por lo delicado de la situación que enfrenta por las amenazas de la F.E.S.

La cantante incluso hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la breve aparición que hizo en redes sociales con mensajes de su situación legal y de seguridad, Yeri Mua compartió algunos mensajes de apoyo.

Mismos que ha estado recibiendo de colegas y amigos cercanos tras viralizarse las narcomantas en su contra.