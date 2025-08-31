La youtuber y cantante Yeri Mua recibió amenazas junto con su familia, de manera previa a un show en el municipio de Tijuana, Baja California.

La presentación de Yeri Mua, en compañía del cantante y compositor El Malilla, está prevista para el 14 de septiembre de 2025 en el Teatro del Pueblo, en el marco de Feria de Tijuana que se llevará a cabo en el Parque Morelos.

Sin embargo, a dos semanas del show, un grupo identificado bajo las siglas F.E.S. amenazó a Yeri Mua y le exigió no presentarse en Tijuana por “irrespetuosa y lengua suelta”; esto mediante una cuenta de X que lleva el nombre de El H7.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Yeri Mua y su familia reciben amenaza previo a show en Tijuana, Baja California

En redes sociales, Yeri Mua y su familia fueron víctimas de una amenaza de manera previa a una presentación de la cantante en Tijuana, Baja California.

En uno de los contenidos de la cuenta El H7 que amenazó a Yeri Mua se expuso una foto de la familia de la cantante, a quien se le acusó de “andar de cagasona y metiéndose con gente que no debió de meterse”; el presunto grupo criminal se identificó bajo las siglas F.E.S.

“No estamos con juegos”, advirtió la cuenta de X que apuntó a la imagen de la familia de Yeri Mua con un arma AK-47, también conocida como “cuerno de chivo”; “donde se presente atentaremos contra su vida”, afirmó la cuenta de El H7.

Yeri Mua recibe amenaza previo a presentación en Tijuana; “querías guerra, pues aquí la tienes”

En su segundo contenido, el grupo F.E.S. reiteró su amenaza en contra de Yeri Mua en caso de presentarse el 14 de septiembre en Tijuana, Baja California; “querías guerra, pues aquí la tienes alv”, publicó la cuenta de X identificada bajo el nombre de El H7.

“Esto va para ti Yeri Mua, abstente de presentarte este 14 de septiembre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuosa y lengua suelta hpm, te presentas y te vamos a partir toda tu madre”. F.E.S.

Por su parte, la abogada Marcela Torres mostró en Instagram un fragmento de video de TikTok de la cuenta “clipitlow”, donde una figura pública señaló a las fans de Yeri Mua como “cracksters”, por lo que explicó que la difusión de estos estereotipos fomentan la violencia en contra de la cantante.

En este sentido, la abogada solicitó medidas de protección para Yeri Mua tanto en Tijuana como en los demás estados de la República; “basta de estarla violentando”, exigió.