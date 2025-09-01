Yeri Mua de 23 años de edad, fue amenazada de muerte por la F.E.S. acusando directamente a Lonche de Huevito, pero no se detuvieron ahí y pasaron a filtrar su número de teléfono.

La comunidad que la F.E.S. tiene en Twitter es el medio por donde filtraron el número de teléfono de Yeri Mua, lo que sería un delito según la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La F.E.S. podría ser perseguida al filtrar el número de teléfono de Yeri Mua porque es un delito

Si las amenazas de muerte a Yeri Mua y su familia no eran suficientes para ser perseguidos por las autoridades, la F.E.S. cometió un grave error filtrando el número de la cantante.

Por medio de su comunidad en Twitter, el usuario de x con el arroba ccrressyssss , filtró tres números de teléfono que corresponderían a Yeri Mua.

Fue mediante ese post que un usuario de X cuestionó a la inteligencia artificial de la red social si filtrar un número de teléfono era un delito y grok respondió.

“En México, compartir un número de teléfono sin consentimiento puede violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que implica sanciones como multas. No es un delito penal directo, pero sí una infracción administrativa (...)”. Grok.

Es decir, el que la F.E.S. haya filtrado el número privado de Yeri Mua sí irrumpe en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero ¿qué más implicaría?

El delito cometido por F.E.S. al filtrar número de teléfono de Yeri Mua no los llevará a la cárcel de forma inmediata

Aunque Yeri Mua es una figura pública, el que la F.E.S. haya filtrado su número de teléfono no implica un delito grave en México, aunque sí una infracción.

El divulgar un número de teléfono implica un delito si:

La personal no autorizó su divulgación

Si se hizo con objetivos de extorsión, acoso, venta de bases de datos, entre otros

Si la empresa o institución no tiene cómo proteger la información

Ante ello, el delito si bien no amerita cárcel, la persona o empresa tendrá una multa que puede equivaler entre los 100 hasta 320 mil días de salario mínimo.

En la Zona Libre de la Frontera Norte el salario al 2025 es de 419 pesos con 88 centavos, siendo esta la zona donde se cree que la F.E.S. se ubica (Baja California).

Por otra parte, difundir el número de teléfono de Yeri Mua sí podría implicar un hecho penal si este lleva a fraude y extorsión.

Hasta el momento, Yeri Mua no se ha pronunciado sobre la filtración de su número de teléfono, pero antes aseguró que sí buscaba una demanda contra Lonche de Huevito por las amenazas de la F.E.S.