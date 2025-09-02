Juan Guarnizo de 28 años de edad, habló en su último stream de Twitch sobre las amenazas a Yeri Mua, y asegura que no están bien “ni de chiste”.

Y es que tras las amenazas que evidenció Yeri Mua de 23 años de edad en contra suya y de su familia, Juan Guarnizo ha hablado del tema.

Juan Guarnizo dice que las amenazas “ni de chiste”, sobre el caso de Yeri Mua

Juan Guarnizo alzó la voz y opinó sobre lo que está viviendo Yeri Mua, luego de que la influencer y cantante denunciara ser amenazada por el grupo delictivo F.E.S.

Pues tras su pelea con el streamer Lonche, Yeri Mua fue amenazada de muerte si llegaba a presentarse en Tijuana, algo que denunció de manera pública.

En ese sentido, Juan Guarnizo opinó sobre el caso y aseguró que “es una mierda, pues las amenazas ni de chiste ni de mentis están bien”.

Además Juan Guarnizo aseguró que es totalmente comprensible que Yeri Mua tenga miedo y que haya denunciado las amenazas de muerte de manera pública.

“Si llega un cabrón y sube abiertamente a Twitter un video enseñando que te va a degollar a ti y a tu familia, pues es absolutamente normal” Juan Guarnizo

Juan Guarnizo asegura que hay que educar a las comunidades de los streamers

Tras las amenazas de muerte que ha recibido Yeri Mua por su pleito con el streamer Lonche, Juan Guarnizo habló al respecto.

Y es que cabe recordar que Lonche le dijo a Yeri Mua de demandarla por difamación, luego de que la cantante lo hiciera responsable de las amenazas de muerte.

Lonche aseguró que él no era el líder ni nada de sus comunidades, y ellos tenían la libertad de hacer lo que quisieran, deslindándose así de la responsabilidad de las amenazas a Yeri Mua.

En ese sentido, Juan Guarnizo opinó que si bien no son líderes de sus comunidades, sí había que educarlas.

Pues al ser una figura pública con una gran base de fans, era en parte su responsabilidad guiarlos.

“Las comunidades se educan y el que no lo quiera aceptar es porque está ciego” Juan Guarnizo