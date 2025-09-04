Yeri Mua reapareció en sus historias de Instagram, pidiendo a sus fans y seguidores que no la olviden, también aclaró que las amenazas de F.E.S no son drama ni polémica.

Tras las amenazas de muerte que recibió Yeri Mua si se presentaba en Tijuana, la influencer y cantante reapareció en sus redes sociales pidiendo que “no se olviden de mi”.

Yeri Mua pide a sus fans que no se olviden de ella tras amenazas de F.E.S

A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua pidió a sus fans que no se olviden de ella; esto tras estar desaparecida ante las amenazas de muerte que recibió por parte de F.E.S.

En este breve comunicado, Yeri Mua reveló que no puede decir nada ya que lo está resolviendo con su equipo legal pero pidió que “por favor no se olviden de mi”.

“Por favor no se olviden de mí y sigan difundiendo lo que me está pasando. No es polémica ni drama, estoy alejada lo más que puedo de las cámaras porque no quiero que vuelvan a dar con mi ubicación esas personas, y fue lo que la autoridad me recomendó para estar segura” Yeri Mua

Yeri Mua habla sobre las amenazas de muerte que recibió de F.E.S (@yerimua / Instagram )

En este comunicado de Yeri Mua en sus historias de Instagram, asegura que si se ha mantenido lejos del ojo público así como de las redes sociales, es por su seguridad.

Pero Yeri Mua pidió que no se olviden de ella y que sigan difundiendo el caso ante las amenazas de muerte que ha recibido ella y su familia por parte de F.E.S., asegurando que ya quiere “que se acabe esta pesadilla”.

Yeri Mua habla sobre las amenazas de muerte que recibió de F.E.S (@yerimua / Instagram )

Yeri Mua sí se va a presentar en Tijuana pese a amenazas de muerte de F.E.S

Las amenazas de muerte que Yeri Mua ha recibido por parte del grupo delictivo F.E.S, se debe a la pelea que tuvo con el streamer Lonche, pues todo indica que sus seguidores son parte de ello.

Y es que en un video en redes sociales, se puede ver a un hombre con el rostro tapado amenazando a Yeri Mua de muerte; aunado a esto, en Tijuana apareció una narcomanta amenazándola sí se presentaba.

En sus redes sociales, Yeri Mua denunció la situación que estaba viviendo y los mensajes con amenazas de muerte por parte de F.E.S. tras su pelea con Lonche.

No obstante, ella aseguró en los últimos videos que subió a sus redes que sí se presentaría en Tijuana tal y como tenía planeado.

Hasta el momento no se ha sabido más del caso, únicamente lo que ha colocado Yeri Mua en sus redes sociales con esta última actualización sobre el porqué se ha mantenido alejada de las redes sociales tras amenazas de muerte por parte de F.E.S.