Edith Márquez expresó recientemente su postura acerca de la controversia generada por la nueva serie de ViX sobre la exitosa agrupación musical Timbiriche.

Ante el malestar manifestado públicamente por varios exintegrantes de Timbiriche debido a la falta de consulta y participación en el proyecto, Márquez respaldó la posición de sus excompañeros por considerar legítima su inconformidad.

“La opinión y el punto de vista de mis compañeros es muy respetable. Yo formé parte de esta agrupación tan importante en México y honestamente entiendo esa postura” Edith Márquez

Edith Márquez prefirió mantenerse cautelosa y evitar emitir juicios definitivos sobre la trama o la representación del productor Luis de Llano, argumentando que necesita visualizar los episodios antes de dar una opinión formal.

Edith Márquez apoya a sus excompañeros de Timbiriche por serie de la agrupación

Edith Márquez respaldó a sus excompañeros de Timbiriche luego de la polémica por la serie no autorizada de la agrupación musical.

#LoVisteEnVentaneando Edith Márquez apoya que el grupo hablara contra la serie no autorizada 🎤, reacciona a que se toque el tema Luis de Llano - Sasha Sokol y se entera en vivo que el productor tampoco quiere la serie 😱. ¡Además fue la reina en show de drag! 👠#Ventaneando… pic.twitter.com/9U3nJzkVdz — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 9, 2026

Calificó como “muy respetable” la decisión de Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín de deslindarse públicamente de la producción de ViX.

Al haber formado parte de Timbiriche, expresó que comprende la molestia del grupo por no haber sido contactados ni consultados para el proyecto.

Edith Márquez evitó emitir un juicio definitivo sobre la serie sin antes haber visto los capítulos. Declaró que “es complicado opinar” y que no puede evaluar un material del que no conoce los detalles específicos.

“Es complicado opinar. La verdad es que se ha dicho tanto y se ha especulado tanto al respecto que habría que ver de qué va la serie. Habría que ver de qué va la serie. Honestamente no puedo hablar de algo que no sé qué es” Edith Márquez

Ante la controversia por cómo abordará la serie la relación entre el productor Luis de Llano y Sasha Sokol (iniciada cuando ella tenía 14 años y él bordeaba los 40), Márquez dejó clara su postura personal.

Edith Márquez destacó que no va a estar a favor del abuso de menores, pero reiteró que requeriría conocer la producción antes de opinar sobre su representación en pantalla.

“Evidentemente siempre voy a estar a favor del no abuso a los menores, y mucho menos a una niña” Edith Márquez

Señaló que no estaba enterada del comunicado en el que el productor manifestaba su rechazo al uso de su personaje y la posibilidad de emprender acciones legales, explicando que venía de pasar todo el día en un estudio de grabación.

“No lo conozco, corazón. Vengo de estar todo el día metida en un estudio grabando una cosa” Edith Márquez

¿Cuál es la controversia que se ha generado por la nueva serie de Timbiriche?

Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra y Erik Rubín difundieron un comunicado conjunto para desvincularse públicamente del proyecto.

Denunciaron que no fueron consultados ni participaron en la creación de la serie, por lo que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, expresando su inconformidad por no haberse respetado sus historias personales.

El productor Luis de Llano también manifestó su inconformidad mediante un comunicado en el que rechazó la inclusión de un personaje basado en su persona y advirtió la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables del proyecto.

Esto luego de la controversia pública sobre cómo la dramatización abordará el vínculo entre el productor Luis de Llano y Sasha Sokol.

Este tema genera rechazo e indignación por involucrar un caso de abuso en contra de una menor de edad.

Además, otras figuras del espectáculo se sumaron a la conversación: la conductora Andrea Legarreta respaldó públicamente el reclamo del grupo, argumentando que ser dueño del nombre de una banda no otorga derechos sobre la vida privada de sus integrantes.