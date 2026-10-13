Erik Rubín lamenta que no los hayan consultado y que no tengan voz para contar su historia en Timbiriche.

Durante su partición en el podcast “Pipiris Nights” de Apio Quijano, Erik Rubín confirmó que el nombre de Timbiriche no le pertenece al grupo y es por ello que la historia puede utilizarse sin autorización.

Rarísimo no ser parte de algo que te pertenece, mi grupo, mi nombre, mi historia. Erik Rubín

Erik Rubín lamenta no tener voz para contar su historia en Timbiriche

Erik Rubín, cantante y exintegrante de Timbiriche, reiteró que él y sus compañeros no fueron parte de la creación de la serie: “Yo me estoy enterando por lo que veo en redes y medios”.

Yo me estoy enterando por lo que veo en redes y medios. Nosotros no tenemos nada que ver. Decidieron hacerla. Erik Rubín

Erik Rubín recalcó que el nombre de Timbiriche le pertenece a una televisora y que tampoco reciben las regalías de su trabajo en el grupo.

Asimismo, confesó sentirse triste por no poder contar parte de su historia como persona y artista.

Erik Rubín aseguró que sus compañeros de Timbiriche piensan lo mismo que él y lamentan que no hayan sido consultados para hablar de su vida.

Asimismo, reveló que los creadores de la serie se acercaron a ellos una vez, pero no volvieron a contactarlos para analizar juntos el contenido de la serie de Timbiriche.

Diego Schoening revela que no les pagaban bien en Timbiriche

El cantante Diego Schoening reveló en un podcast que trató de registrar el nombre de Timbiriche para que les perteneciera a sus integrantes originales, pero cuando la televisoras se enteró volvieron a registrarlo.

Además, el cantante confesó que no recibieron un salario justo tras trabajar en Timbiriche y no existían contratos que avalaran su trabajo: “Todo fue de palabra”.

Diego Schoening fue el único de los integrantes que permaneció en Timbiriche desde que inició hasta que se anunció su retiro.

Por lo que el cantante cree justo que el nombre y las regalías les pertenezcan a quienes trabajaron en Timbiriche.