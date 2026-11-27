La Ciudad de México (CDMX) enfrenta condiciones climatológicas adversas este viernes 27 de noviembre, debido a las bajas temperaturas y las fuertes lluvias pronosticadas para las próximas horas.

Ante este panorama, el gobierno de la CDMX activó la Alerta Roja en seis alcaldías, donde se esperan precipitaciones de consideración durante la tarde y noche. Estas son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

CDMX enfrenta frío y fuertes lluvias: seis alcaldías están bajo Alerta Roja (@GobCDMX)

De acuerdo con la información, las condiciones de frío y lluvias están relacionadas con la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con otros sistemas atmosféricos.

Seis alcaldías de CDMX en Alerta Roja por lluvias intensas y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes lluvias muy fuertes en seis alcaldías de la CDMX, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, lo que llevó a activar la Alerta Roja.

Ante el descenso extremo de la temperatura, también existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas del Valle de México, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua, retirar la basura de las coladeras y mantenerse alejados de árboles, postes y cables eléctricos.

Asimismo, pidió a quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones guardar sus documentos importantes en bolsas de plástico, desconectar aparatos eléctricos y atender las indicaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono de Protección Civil capitalina, 55 5683 2222.

Seis alcaldías de CDMX en Alerta Roja por lluvias intensas y frío extremo (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

10 alcaldías más en Alerta Naranja por clima en CDMX

Ante la Alerta Roja en CDMX, las autoridades activaron la Alerta Naranja en otras 10 alcaldías debido al pronóstico de lluvias:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza

En estas demarcaciones se pronostican lluvias fuertes, con acumulaciones de entre 30 y 49 milímetros, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en calles.