Andrea Legarreta manifiesta su apoyo a Timbiriche y explota en contra de la serie no autorizada realizada por ViX.

La conductora compartió el comunicado de Timbiriche donde el grupo se deslinda de la serie, y lanzó un fuerte mensaje en contra de los realizadores.

“Apoyo total. Ser dueños del nombre de una agrupación no los hace dueños de los integrantes, las personas, sus nombres, sus vidas y sus historias” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta explota por serie de Timbiriche en ViX no autorizada

El miércoles 11 de octubre, Andrea Legarreta compartió una historia en Instagram donde colocaba el comunicado de Timbiriche y expresó su apoyo a sus integrantes; entre ellos, su exesposo Erik Rubín.

Andrea Legarreta expresó que los dueños del nombre de Timbiriche no tienen derecho de usar las vidas y nombres de quienes integraron el grupo, ya que son personas que serán expuestas sin su autorización.

“Falta de empatía, amor y agradecimiento esos niños que tanto nos dieron y crecieron siendo amados por varias generaciones” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta comparte mensaje de apoyo a Timbiriche (Instagram/@andrealegarreta)

La conductora expresó que era una falta de empatía estrenar una serie ignorando la opinión de quienes formaron parte de Timbiriche y marcaron con su música a varias generaciones.

Andrea Legarreta cerró su mensaje expresando su cariño a los integrantes de Timbiriche, así como sus familias y se declaró su fan desde niña.

Por su parte, el productor de la serie de Timbiriche, Pablo Cruz, ha insistido en que el proyecto está inspirado en vivencias del grupo y asegura que es un homenaje.

Andrea Legarreta defiende a los integrantes de Timbiriche

La serie de Timbiriche muestra la historia del grupo desde sus inicios y sus personajes se inspirarán en:

Andrea Legarreta comentó el comunicado compartido por Erik Rubin y reiteró que la serie no solo habla de la historia de un grupo, también de quienes lo conformaron y sus vivencias solo pueden ser expuestas por ellos.

“Seres increíbles que desde niños merecen ser los dueños de su propia historia… Tiempo al tiempo", escribió Andrea Legarreta a Erik Rubín en Instagram.